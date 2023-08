Klaudia Halejcio popularność zawdzięcza rolom w znanych w najsłynniejszych serialach oraz temu, że przed kamerą pojawia się od dzieciństwa. Grała m.in. w: "Złotopolskich", "Pierwszej miłości", "Rezydencji" czy "Hotelu 52". Na co dzień zaś związana jest z przedsiębiorcą Oskarem Wojciechowskim, z którym ma córkę Nel.

Klaudia Halejcio o sukcesie. Powiedziała o koleżankach z branży

Ostatnio postanowiliśmy zapytać Klaudię, czy wiedziała, że odniesie sukces i wierzyła w to, że jest to zapisane gdzieś w gwiazdach, czy jednak jest to efekt jedynie ciężkiej pracy albo łutu szczęścia. Aktorka przyznała, że jej sukces w branży to składowa wielu czynników. Dodała też, że jest wiele zdolniejszych aktorek od niej, jednakże ją charakteryzuje ogromna pracowitość. Cały wywiad obejrzycie wyżej, a więcej zdjęć Klaudii Halejcio znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Determinacja, ciężka praca, poświęcenie i oczywiście jakaś część talentu. Bo bardzo dużo jest zdolnych ludzi, jest dużo zdolniejszych aktorek ode mnie, które kończą szkołę, poświęcają życie, a gdzieś tam to nie idzie, bo musi być wiele czynników [spełnionych - red.]. Ja zawsze uważałam, że jestem bardzo pracowita. Jak czegoś nie potrafiłam, to starałam się ciężką pracą do tego dojść - przyznała Klaudia.

