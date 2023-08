Britney Spears zerwała wszelki kontakt z mężem. Rozmawiają przez prawników

Britney Spears w młodym wieku zdobyła międzynarodową sławę. Występowała z największymi artystami, a jej koncerty zapełniały hale i stadiony publicznością. Jednak życie prywatne było zupełnym przeciwieństwem artystycznego sukcesu. Piosenkarka ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. Jedno anulowała po zaledwie 55 godzinach. Z tancerzem Kevinem Federlinem doczekała się dwójki synów, ale i ten związek rozpadł się po krótkim czasie. W 2016 roku na jej drodze stanął Sam Asghari. Ponoć dla obu była to miłość od pierwszego wejrzenia. Rok później ogłosili, że są parą. Kiedy w 2022 roku stanęli na ślubnym kobiercu, wiele osób myślało, że wokalistka w końcu odnalazła szczęście. Niestety i tym razem małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Kilka dni temu poinformowali o separacji. Teraz okazuje się, że zerwali ze sobą kontakt całkowicie.

Britney Spears rozmawia z mężem tylko przy prawnikach

Gwiazda razem z mężem mieszkała w luksusowej posiadłości w Kalifornii. Co ciekawe, to też na jej terenie odbył się ślub pary. Jednak kilka dni temu Asghari złożył pozew rozwodowy, spakował walizki i wyprowadził się z willi. Od tamtej pory media próbują dowiedzieć się, co było powodem separacji małżonków. Każde z nich przekazuje skrajnie różne wersje wydarzeń. Wiadomo natomiast, że nie rozstali się w przyjaźni.

Sam Asghari nie wygląda jak kiedyś. Mąż Britney Spears nie grzeszył urodą

Jak donosi serwis Page Six, w dniu wyprowadzki mężczyzny, kontakt między małżonkami został całkowicie zerwany. Od tej pory cała komunikacja, także ta zawierająca negocjacje dotyczące postępowania rozwodowego, jest prowadzona tylko i wyłącznie za pomocą zespołów prawników zatrudnionych przez obie strony.

Sam Asghari twierdzi, że w związku z piosenkarką dominowały kłótnie i przemoc. Britney Spears odpowiedziała

Według doniesień mediów Asghari miał być ofiarą przemocy ze strony piosenkarki. Portal TMZ, powołując się na słowa modela, opisał sytuację, kiedy Spears wpadła w szał i zaczęła okładać męża ciosami. Miała mu nawet podbić oko. "Powiedziano nam, że domniemany incydent miał miejsce na początku tego roku, mniej więcej wtedy, gdy Sam został sfotografowany z podbitym okiem i śladami ugryzień na przedramieniu. Paparazzi zauważyli siniaki i próbowali wypytać o to Sama, ale on ignorował pytania, prosząc ich, aby nie robili mu zdjęć" - czytamy.

Tajemniczy post Britney Spears. Trucizna w tle

W końcu głos zabrała piosenkarka i opublikowała oświadczenie w mediach społecznościowych. Nie odniosła się w nim do oskarżeń, ale jej wpis budzi niepokój. Artystka mówi o bólu, którego nie mogła znieść. Dodała również, że to, co pokazywali w sieci, drastycznie różniło się od ich życia na co dzień. "Jak wszyscy wiedzą, Hesam i ja nie jesteśmy już razem. Sześć lat to długi czas, więc jestem trochę zszokowana, ale... Nie jestem tutaj, aby wyjaśnić dlaczego, ponieważ to szczerze niczyja sprawa! Szczerze mówiąc, nie mogłam już znieść bólu! W jakiś telepatyczny sposób otrzymałam tak wiele wiadomości, które roztopiły moje serce od przyjaciół i dziękuję! Zbyt długo grałam na siłę, a mój Instagram może wydawać się idealny, ale jest daleki od rzeczywistości i myślę, że wszyscy o tym wiemy" - napisała. Zdjęcia byłych partnerów znajdziecie w galerii na górze strony.