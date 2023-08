Tajemnica włosów księcia Harry'ego. Raz są ciemne i bujne, a raz rzadkie i jaśniejsze

Książę Harry podobnie jak jego brat i ojciec dramatycznie szybko traci włosy. Włosy są drażliwą kwestią dla 38-letniego syna króla Karola III. Im Harry jest starszy, tym kłopot jest poważniejszy, a łysina coraz bardziej widoczna. Plotkowano, że książę Harry jakiś czas temu zdecydował na przeszczep włosów. Miała go do tego namawiać Meghan Markle.

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o nowej królowej Camilli oraz o zachowaniu Meghan i Harry'ego? [SONDA]

Tajemnica włosów księcia Harry'ego. Raz więcej, a raz mniej

Książę Harry jest bardzo zaangażowany w akcje charytatywne. Razem z żoną założyli Fundację Archewell. Dołączył też do amerykańskiego start-upu BetterUp zajmującego się technologią zdrowia psychicznego. Objął tam funkcję "dyrektora ds. wpływu". Na jego stronie profilowej w witrynie firmy opublikowano nowe zdjęcie, na którym Harry ma wyraźnie gęstsze i ciemniejsze włosy. Zdjęcie zobaczycie TUTAJ. Jednak patrząc na zdjęcia księcia Harry'ego z jego meczu polo w Singapurze w zeszłym tygodniu, jego włosy wydają się znacznie cieńsze i jaśniejsze. Widać też łysinę na czubku głowy.

Książę Harry na meczu polo w Singapurze Fot. East News

Książę William jest już łysy. Mówi się o "klątwie Windsorów"

Co to jest "klątwa Windsorów"?

Złośliwi twierdzą, że na męską cześć rodziny królewskiej została rzucona "klątwa", przez co zarówno król Karol III, książę William, a teraz książę Harry przedwcześnie wyłysieli. Mówiono, że następca tronu, także myślał o przeszczepie włosów, jednak do tej pory się na to nie zdecydował. Jest wiele przyczyn łysienia. Mają na to wpływ m.in. czynniki genetyczne, hormony, stres, nieodpowiednia dieta czy mechaniczne uszkodzenia struktury włosa.