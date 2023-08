Maja Sablewska zasłynęła jako menadżerka gwiazd. Wśród jej podopiecznych wyróżnić można Dodę, Edytę Górniak czy Marinę Łuczenko. Nie trzeba było jednak długo czekać, aż Maja postanowiła w końcu postawić na siebie i swoją karierę. W 2011 roku przyjęła propozycję stacji TVN i zasiadła w jury talent show "X factor" obok Kuby Wojewódzkiego i Czesława Mozila. To tylko ugruntowało jej pozycję jako osobowości medialnej. Pod koniec 2013 roku zadebiutowała jako prezenterka telewizyjna, prowadząc autorski program "Sablewskiej sposób na modę" dla TVN Style. W 2016 roku zrealizowała program "Sablewskiej sposób na..." .

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Sablewska o tatuażach: Uratowały mi życie

Maja Sablewska o tatuażach. "Uratowały mnie przed wieloma głupotami

Maja jednak zawsze wyróżniała się nie tylko stylem, ale również sporą ilością malunków na ciele, których na przestrzeni lat przybywało. Jak się okazało, nie jest to jedynie forma artystycznego wyrazu prezenterki. W wywiadzie dla Plotka przyznała, że tatuaże są dla niej bardzo ważne, ponieważ w pewnym momencie pozwoliły jej to jednak uniknąć zrobienia wielu, jak to określiła, "głupot". Dodatkowo, przyznała, że w pewnym momencie był to jej nałóg, na szczęście jedyny. Cały wywiad znajdziecie wyżej, natomiast więcej zdjęć Mai Sablewskiej znajduje się w naszej galerii na górze strony.

Maja Sablewska o medycynie estetycznej. "Przesadzałam"

To jest to samo co z bodypositive. Każdy, kto chce mieć tatuaż, podejmuje własną decyzję. Wszystko się zmienia i to jest chyba największa stała. To był mój jedyny nałóg i one mnie uratowały przed wieloma głupotami, które mogłam popełnić w życiu - przyznała w rozmowie z dziennikarką Plotka Maja.

Maja Sablewska wydziarana instagram.com/sablewska