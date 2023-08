Tom Cruise wycofa się ze scjentologii? Media piszą o dowodach

Gdy Tom Cruise dołączył do Kościoła Scjentologii, już wtedy był jednym z topowych aktorów Hollywood. Przywódcy sekty liczyli na to, że przyciągnie nowych wyznawców, którzy będą chcieli aspirować do odnoszenia sukcesów na miarę gwiazdy. Mieli rację - scjentologia z biegiem czasu przybrała twarz Cruise'a. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że aktor ma zamiar odłączyć się od sekty.

REKLAMA

Zobacz wideo Tom Cruise zaskakuje. Na taką odwagę stać tylko nielicznych [MUSIMY O TYM POGADAĆ]

Tom Cruise wycofa się ze scjentologii?

Jak czytamy w Daily Star, aktor nie był widziany w centrum scjentologii w Wielkiej Brytanii przez ponad trzy lata mimo tego, że mieszkał w kraju, kręcąc kolejną część "Mission Impossible". Podobne plotki pojawiły się już w 2020 roku. Mówiono wówczas, że Cruise chce odejść od scjentologów ze względu na córkę Suri. Do wycofania z sekty miała go również namawiać jego była partnerka, Hayley Atwell. Sam aktor nie zabrał głosu w tej sprawie.

Tom Cruise był oskarżany o promowanie sekty

"Wszystko, co mam jako mężczyzna, ojciec, artysta, zawdzięczam scjentologii" mówił przed laty Tom Cruise do hiszpańskich scjentologów w Madrycie. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Aktor nie raz był oskarżony o promowanie sekty. Autorka książki "Zbrodnie przeciwko ludzkości, Claire Headley twierdzi, ze Cruise świadomie negatywnie wpływa na życie niewinnych ludzi. "Nie dajcie się zwieść urokowi gwiazdy filmowej. (...) Zadajcie sobie pytanie: Kiedy ostatni raz Tom rozmawiał ze swoją jedyną biologiczną córką, Suri? (...) Ta sekta zmusiła mnie do dwóch aborcji. Uciekłam z niej w 2005 roku (...). Oni mnie śledzili, przekraczając wszelkie granice, aby uniemożliwić mi ucieczkę" - pisała w mediach społecznościowych.

Fabijański nie wytrzymał. Wściekł się na konferencji. Potem było jeszcze gorzej