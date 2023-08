W środę 19 sierpnia stacja TVN poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o zmianach w kolejnym programie. Tym razem chodzi o "Mam talent!". Okazało się, że dotyczą one jury. Choć w show ponownie zobaczymy Agnieszkę Chylińską, tak Małgorzata Foremniak i Jan Kliment musieli pożegnać się z programem. W jury zasiądzie natomiast Julia Wieniawa i Marcin Prokop, który prowadził program.

Zobacz wideo Marcin Prokop: Kliment jako juror wniósł do "Mam talent!" dużo świeżości. Jest człowiekiem nieobliczalnym

W 15. edycji show do grona jurorskiego dołączy Julia Wieniawa – wszechstronna artystka młodego pokolenia. W nowej roli sprawdzi się także Marcin Prokop, znany widzom jako prowadzący "Mam Talent!". Razem z Agnieszką Chylińską i Julią Wieniawą, oceni występy utalentowanych uczestników - napisano na Instagramowym koncie show.

Zmiany w "Mam talent!". Internauci podzieleni

I jak to zwykle w takich przypadkach bywa, internauci, w tym wieloletni fani show, są podzieleni. Najwięcej kontrowersji jest wokół zatrudnienia Julii Wieniawy. Jedni krytykują zatrudnienie 24-latki, twierdząc, że jest za młoda, by oceniać często bardziej doświadczone osoby, które przez lata nie miały szansy się przebić, inni zaś doceniają powiew świeżości, jaki może wnieść do "Mam talent!" młoda aktorka. Więcej zdjęć Julii znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Rewolucja w "Mam talent!". Ogromne zmiany w składzie jury

Czad! Powiew świeżości i zmiany są czasem potrzebne! Jestem ciekawa, jak to będzie teraz wyglądało i życzę powodzenia.

Bardzo się cieszę na tę wiadomość! Brakowało nowej energii.

Wstyd, jak taka młoda osoba, przed którą jeszcze całe życie, która nie ma wieloletniego doświadczenia, może oceniać talent innych ludzi? Jak można promować sytuację, w której młoda dziewczyna będzie oceniać np. 50-letniego muzyka czy instrumentalistę? To jest poniżające. Te zmiany są żenujące.

Chyba sobie żartujecie z tym nowym jury.

Wieniawa. I już "Mam talent!" nie będę oglądał.

Ciekawe zestawienie nowego jury - pisali internauci.

