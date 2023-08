Beata Ścibakówna to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Grała w takich serialach jak "Złotopolscy", "Samo życie", "Na dobre i na złe" czy "Hotel 52". To, o czym jednak uwielbiają mówić jej fani, to nie tylko jej role, związek z Janem Englertem, rozwój kariery ich córki Heleny, ale również wygląd. Aktorka w tym roku obchodziła 55. urodziny, a wciąż zachwyca świetnym wyglądem. Niejednokrotnie jest też pytana, jak to robi, że wciąż wygląda na co najmniej dziesięć lat młodziej.

Beata Ścibakówna ma świetną sylwetkę. Oto sekret jej rewelacyjnego wyglądu

Beata Ścibakówna, jak każda z kobiet ma swoje sposoby na zachowanie młodzieńczego wyglądu. Została zapytana o sekret jej świetnej figury. Dziennikarzom "Faktu" zdradziła prosty przepis na zgrabną sylwetkę.

Zasada numer jeden to mniej jeść, a zasada numer dwa, to ćwiczyć i się nie lenić - przyznała.

I faktycznie, w mediach społecznościowych aktorki aż roi się od zdjęć, na których widać, że aktywność fizyczna nie jest jej obca. Widać też, że sprawia jej to radość, ponieważ na fotografiach na próżno szukać aktorki bez szerokiego uśmiechu na ustach! W wywiadzie Ścibakówna zaznaczyła, że odwiedza siłownię regularnie - trzy razy w tygodniu. Przyznała też, że początki wcale nie były łatwe. Ale pomogła obecność przyjaciółek i wzajemna mobilizacja. Aktorka zwróciła też uwagę, że takiego ruchu domagało się jej ciało. Jak widać, że potrzeba niczego wyjątkowego, by osiągnąć spektakularne efekty! A więcej zdjęć Beaty Ścibakówny znajdziecie w naszej galerii na górze strony.