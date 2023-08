Daria Zawiałow karierę zaczęła w młodym wieku. W 2000 roku wystąpiła w programie TVP "Od przedszkola do Opola". Później jako osiemnastolatka wystąpiła w castingu do "Mam talent!", gdzie dotarła aż do półfinału. Artystka nie zwalnia tempa. Wokalistka wydała już trzy albumy i bardzo intensywnie koncertuje. Jesienią zeszłego roku ruszyła z kolejną trasą o wymownym tytule "METROPOLIS… wojen nie będzie". 18 sierpnia gwiazda świętowała urodziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska chciałaby programu "Rolnik szuka żony. Powroty". Tłumaczy, dlaczego to nie jest możliwe

Daria Zawiałow bawi się z Igą Lis i Natalią Szroeder

Artystka obchodziła 31. urodziny. Z tej okazji wybrała się z przyjaciółkami, aby świętować. Bawiła się z Natalią Szroeder i Igą Lis. Gwiazdy pochwaliły się relacją z wieczoru na Instagramie. Cała trójka wyglądała rewelacyjnie w wybranych outfitach. Piosenkarka Natalia Szroeder miała na sobie srebrne, świecące spodnie i biały top-biustonosz. Iga Lis postawiła na czarną mini i gorset w kolorze morskim. Solenizantka Daria Zawiałow zaprezentowała się w czarnej, obcisłej sukience ze zdobieniem na przodzie. Przed wieczornym wyjściem przyjaciółki bawiły się w bardziej casualowej wersji. Miały na sobie góry od strojów kąpielowych i spodenki. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii u góry strony.

Natalia Szroeder, Iga Lis, Daria Zawiałow Fot. @natalia_szroeder

Wpadka w "Pytaniu na śniadanie". "Co ja mówię". Wtrąciła się Tomaszewska

Iga Lis wyreżyserowała teledysk Taco Hemingwaya

Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa od lat spotyka się z raperem Taco Hemingwayem. Zakochani bardzo chronią prywatności. Ostatnio Iga Lis miała okazję wyreżyserować teledysk ukochanego. Fragmentem klipu podzieliła się na Instagramie. Przy okazji zdradziła, że pracuje nad jeszcze jednym sporym projektem.