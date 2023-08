Sebastian Fabijański kolejny raz stanie na ringu Fame MMA. Aktor zmierzy się z raperem o pseudonimie Filipek. To nie będzie pierwsze wystąpienie aktora na ringu - wcześniej zadebiutował w starciu z Wacławem "Wac Toja" Osieckim, przegrywając chwilę po rozpoczęciu walki. Fabijański i Filipek nie pałają do siebie przesadną sympatią, czemu dają upust w mediach. Podczas panelu nakręcającego emocje związane z walką aktor nie wytrzymał.

Zobacz wideo Sebastian Fabijański o Fame MMA. Można kupić sobie za to kawalerkę w Warszawie?

Sebastian Fabijański oblał Marcinka na żywo. Wkrótce zmierzą się w Fame MMA

Sebastian Fabijański podczas rozmowy wziął szklankę i oblał zarówno Filipka, jak i prowadzącego spotkania Michała "Boxdela" Barona. Krzyczał przy tym frazy, które ciężko zrozumieć, a następnie opuścił studio. Kontrowersyjne zachowanie aktora nie umknęło widzom Fame MMA. W mediach społecznościowych przeważają negatywne komentarze. "Odklejeniec", "Filipek go wczoraj dobrze podsumował - nie ma psychiki, żeby uczestniczyć w tych konferencjach", "Przejawia straszną pogardę wobec całego Fame i widzów" - czytamy na Twitterze.

Tak Sebastian Fabijański tłumaczył się z udziału w Fame MMA

Fabijański nie ukrywa, że do przyjęcia propozycji walki przekonały go pieniądze. 36-latek wykańcza bowiem dom, co związane jest z dużymi kosztami. "Wydaje mi się, że to też jest jakiś akt odwagi, nie desperacji, bo w sumie poradziłbym sobie bez tego, ale niewątpliwie pieniądze, które są w MMA, po prostu przydadzą mi się, bo wykańczam dom. Chcę to zrobić jak najszybciej, jak najsprawniej, żeby nie musieć wynajmować mieszkania i płacić chorych pieniędzy za to, żeby gdziekolwiek mieszkać" - mówił Plejadzie Fabijański.

