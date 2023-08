Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zaręczyli się w marcu w 2022 roku. Para od wielu lat tworzy wspólnie szczęśliwy związek, a od niedawna są także rodzicami. 6 października ubiegłego roku na świat przyszła ich córka Róża. Tancerze chętnie dzielą się nowymi zdjęciami dziecka na Instagramie. Dopiero co organizowali chrzciny, a już teraz planują jedno z najważniejszych wydarzeń w ich życiu - ślub.

Zobacz wideo Hanna Żudziewicz nie katuje się dietami po ciąży. "Uwielbiam chipsy"

Hanna Żudziewicz zdradziła fanom, kiedy odbędzie się ceremonia zaślubin

W sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie jedna z fanek zapytała tancerkę, kiedy obędzie się ślub. Ta wrzuciła zdjęcie z przymiarek sukni ślubnych i napisała "Wiosna 2024". Z pozoru odległy termin, ale organizacja wesela to bardzo intensywny czas. Para ma zatem tylko kilka miesięcy, by dopiąć wszystko na ostatni guzik. Czy suknia ślubna na zdjęciu, to właśnie ta, w której pójdzie do ołtarza przyszła panna młoda? O tym przekonamy się za kilka miesięcy. Więcej zdjęć Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke znajdziesz w galerii na górze strony.

Hanna Żudziewicz opowiada o koszmarnej wizycie w salonie sukien ślubnych

Tancerkę spotkała przykra sytuacja, podczas szukania wymarzonej sukni ślubnej. Całą sytuację opowiedziała na Instagramie. Suknie, które miały być dostępne w salonie były poza konkretną kolekcją, więc tancerka nie mogła ich obejrzeć, ponadto Żudziewicz poczuła się bardzo zlekceważona, głównie przez panią, która ją obsługiwała. "Patrzyła cały czas z góry, była po prostu bardzo niemiła. Wiecie, taka atmosfera, że "przepraszam, że tu jestem" - tak się po prostu czułam"- powiedziała rozczarowana.

Hanna Żudziewicz Fot. @hannazudziewicz/ Instagram