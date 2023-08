Violetta Villas tak naprawdę nazywała się Czesława Gospodarek i przyszła na świat w mieście Heusy w Belgii. Miała tzw. słuch absolutny. W prasie francuskiej i amerykańskiej określana była jako "głos ery atomowej" oraz "biały kruk wokalistyki światowej". Mówiła biegle po polsku, francusku i rosyjsku, znała także niemiecki i waloński. We wczesnej młodości uczyła się gry na skrzypcach, fortepianie i puzonie. Już wtedy wyróżniała się oryginalnym stylem ubioru i nietuzinkowym sposobem bycia.

REKLAMA

Zobacz wideo Violetta Villas

Powstaje film o Violetcie Villas. Ogromne koszty relizacji

Artystka miała na tyle kolorowe życie, że w lipcu na Polish Days w ramach Festiwalu "Nowe Horyzonty", zaprezentowany został... projekt filmu o niej. I to nie byle jaki! Jak donosi portal se.pl, ma kosztować nawet 100 mln złotych. W rolę Violetty Villas wcieli się Sandra Drzymalska, znana z takich filmów jak "SOLE" (reż. Carlo Sironi), "IO" (reż. Jerzy Skolimowski) czy serialu Netflixa "SEXIFY". Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska. Scenariusz to dzieło reżyserki i Małgorzaty Gospodarek, żony jedynego syna piosenkarki, Krzysztofa. Zdjęcia z kolei to działka Michała Dymka, a produkcja - Mariusza Włodarskiego i Agnieszki Wasiak.

Scenariusz jest już skończony, mamy finalną wersję. Powstał we współpracy z rodziną Violetty Villas. Chciałabym powiedzieć więcej, ale teraz przyszłość filmu zależy od jednej, zasadniczej kwestii – domknięcia budżetu. W tej chwili można jedynie trzymać kciuki, żeby producentowi filmu udało się to wszystko spiąć - mówiła Karolina Bielawska w rozmowie z Onetem.

Jak informuje se.pl, tak kosztowne są sceny kręcone w Las Vegas. "Nie ma mowy o tym, żeby sceny z Las Vegas, w których Villas spędziła sporą część swojego życia, były realizowane w Polsce. To ma być kino na najwyższym poziomie. Tandecie mówimy nie. Proszę także pamiętać o strojach, w których występowała. Ich odtworzenie będzie niezwykle kosztowne".

Niepublikowane wcześniej zdjęcie Villas. Była wówczas gwiazdą w Las Vegas

Za granicą doceniona, w Polsce - nie

Violetta Villas mogła odnieść spektakularny sukces w USA. Występowała m.in. z Frankiem Sinatrą czy Deanem Martinem. W kraju media krytykowały oryginalny styl bycia i ubierania się Villas. Po powrocie z USA zarzucano artystce, że jest m.in. "rozkapryszona". Dziennikarze poszukiwali skandali na temat jej temat czy zarzucali jej też ubarwianie swych opowieści dotyczących kariery i życia prywatnego. Ponadto padała ofiarą cenzury ze strony działaczy rządowych, którzy blokowali przychylne jej publikacje. Zmarła w 2011 roku w swoim domu w Lewinie Kłodzkim. Więcej zdjęć artystki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Violetta Villas Agencja Wyborcza