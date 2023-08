Patrycja Markowska wraz ze swoim byłym partnerem Jackiem Kopczyńskim wychowuje syna Filipa. Chłopiec urodził się w styczniu 2008 roku i rzadko pokazuje się u boku swoich sławnych rodziców. Piosenkarka w ostatnim czasie postanowiła zrobić jednak wyjątek. Markowska wybrała się z synem na wakacje i podzieliła pięknym kadrem prosto z Mazur.

Zobacz wideo Patrycja Markowska o synu i kryzysie w małżeństwie

Patrycja Markowska pokazała syna. Ma już 15 lat. To rzadki widok

"Wakacje z synem" - podpisała zdjęcie Markowska, wstawiając trzy serduszka. Choć kadr został wykonany pod słońce, przez co nie możemy zobaczyć twarzy Filipa, jego sylwetka niczym nie przypomina już dziecięcej. Zdjęcie zobaczycie tutaj. "Ten moment kiedy z małego trzyletniego Filipka robi się prawdziwy mężczyzna. Ale czas ucieka", "Takie chwile są bezcenne", "Cudowna relacja" - czytamy w komentarzach. Wejdźcie do naszej galerii u góry strony, aby zobaczyć aktualne zdjęcia Filipa.

Patrycja Markowska, Jacek Kopczyński i syn Filip (2012 rok) fot. Kapif

Grzegorz Markowski o wnuku Filipie. Przypomina mu małą Patrycję

15-letni Filip ma nie tylko znaną mamę, ale i legendarnego dziadka. Grzegorz Markowski zdradził swego czasu, że jego wnuk bardzo przypomina mu młodą Patrycję - zarówno z wyglądu, jak i usposobienia. "Ja w nim widzę taką małą Patrycję sprzed lat. Jest do niej podobny fizycznie i psychicznie, chociaż jest chłopcem i myśli trochę inaczej" - powiedział cytowany przez "Super Express" rockman. Filip od małego miał także wykazywać się sporą empatią i wrażliwością. "Jest to taki wolny człowiek, ale przy tym bardzo delikatny, wrażliwy. Przytula inne dzieci, kiedy są smutne, pociesza je. Jak ktoś płacze, to jest wtedy taki cały przejęty ludzkim losem, ludzkim smutkiem. Jest mi bardzo bliski pod tym względem. Bezapelacyjnie będę jego patronem we wszystkich chwilach. Na dobre i na złe, na całe jego życie" - wyznał Markowski.

