Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski kilka miesięcy temu podjęli ważną decyzję. Para zaczęła pracować z architektami nad projektami wnętrz i remontują rodzinny dom prezentera w Starej Miłosnej. Wygląda na to, że prace powoli zmierzają ku końcowi. Są zdjęcia garderoby.

Zobacz wideo Jonatan Kilczewski o urządzaniu wnętrza dla Cichopek. Zażyczyła sobie "garderoby marzeń"

Tak wygląda nowa garderoba Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek lubi minimalizm i tego właśnie chciała w odnowionych wnętrzach. Na Instagramie projektanta pojawiły się zdjęcia z garderoby. Królują w niej jasne kolory i złote akcenty. Przy oknie postawiono małą toaletkę z okrągłym lusterkiem. Na całej długości ścian są szafy, z czego część z nich została przeszklona. Dzięki temu aktorka będzie mogła podziwiać ulubione części garderoby. Gdzieniegdzie dostrzegamy ledy, które pięknie oświetliły całe pomieszczenie. Co ciekawe, Cichopek zainspirowała się bohaterką kultowej serii "Seksu w wielkim mieście" oraz "I tak po prostu".

Marzy mi się garderoba Carrie Bradshaw! To usłyszeliśmy od Katarzyny Cichopek - zdradził projektant wnętrz.

Jonatan Kilczewski wspomina współpracę z Cichopek

Kilka miesięcy temu nasza reporterka miała okazję porozmawiać z architektem Katarzyny Cichopek. Wspominał on, jak przebiegła ich współpraca. Okazuje się, że aktorka jest świetną klientką. "Kasia jest świetną klientką. Polecam wszystkim architektom, żeby mieli tylko takie klientki, ze względu na to, że Kasia wie, czego chce, to po pierwsze. Po drugie - ma jasno określone, co lubi. Ona mi powiedziała, że chce, żeby to wnętrze było jasne, przytulne, takie domowe, ale i stylowe. Takie z elementami klasyki i ponadczasowości. Tak naprawdę pierwsze wizualizacje spodobały jej się w większości. Wprowadziliśmy tylko drobne zmiany."