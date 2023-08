Joanna Opozda była ostatnio na medialnym świeczniku ze względu na bardzo głośny rozwód z Antonim Królikowskim. Para doczekała się synka, który przyszedł na świat już po rozstaniu rodziców. Aktualnie celebrytka samotnie wychowuje dziecko, a jego ojciec uchyla się od płacenia alimentów, tłumacząc się brakiem funduszy. Mimo wszystko aktorka stara się żyć normalnie, a codziennością chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej, w której wzięła udział razem z małym Vincentem.

Joanna Opozda na zdjęciach z synem. Mały rośnie jak na drożdżach

Syn Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego urodził się w lutym 2022 roku, a matka powitała go we wzruszającym wpisie na Instagramie. Fani aktorki mogli obserwować, jak jej pociecha rośnie dzięki mediom społecznościowym. Kobieta chętnie dzieli się tam zdjęciami Vincenta, aczkolwiek stara się, aby zawsze zakrywać jego twarz. Celebrytka tłumaczy się, że nie chce udostępniać wizerunku dziecka i póki co nie zamierza zmieniać w tym temacie zdania.

Ostatnio pochwaliła się jednak efektami rodzinnej sesji zdjęciowej. Tym razem zdecydowała się odsłonić trochę więcej twarzy syna. W dodatku internauci mogli podpatrzeć, jak bardzo wyrósł już chłopiec, który niedługo skończy półtora roku. "Asiu ten mały słodziak taki już duży" - komentowali fani. Zwrócili również uwagę na podobieństwo między Opozdą a Vincentem. Więcej zdjęć mamy z synem znajdziecie w galerii na górze strony.

Fani rozczuleni Vincentem. Syn Joanny Opozdy skradł serce internautów

Odkąd Vincent przyszedł na świat, jest on prawdziwą gwiazdą na profilu aktorki w mediach społecznościowych. Za każdym razem, kiedy Opozda publikuje zdjęcie z synkiem, spotyka się ono z dużym zainteresowaniem fanów. Tak było i tym razem. Pod postem szybko zaczęły pojawiać się pełne zachwytu komentarze od rozczulonych internautów. "Cudne zdjęcie", "Macierzyństwo bardzo ci służy. Miło się patrzy na to zdjęcie", "Uśmiech sam pojawia się na twarzy, patrząc na panią i synka..." - czytamy. ZOBACZ TEŻ: Joanna Opozda remontuje mieszkanie. Dużo bieli, marmuru i drewna. Będzie luksusowo.