Chyba każdy zna słynne zdanie wypowiadane przez księdza lub urzędnika - "Jeśli ktoś zna powód, dla którego to małżeństwo nie może być zawarte, niech powie teraz albo zamilknie na wieki". Choć zwykle nikt taki się nie zdarza, to czasem pojawią się osoby, które próbują nie dopuścić do ślubu. Dlatego młodzi próbują wcześniej się upewnić, że na ich uroczystości do tego nie dojdzie. Tak jak ta para, która na TikToku pokazała dość nietypową metodę przekonania gości, że nie warto przeszkadzać.

Młodzi upewnili się, że nikt nie będzie przeciwny. Nietypową metodą perswazjii

Jakiś czas temu użytkownik o nicku Count2040 (@count2040) podzielił się na TikToku filmikiem ze ślubu, na którym para młoda w nietuzinkowy sposób upewniła się, że żaden z gości nie jest przeciwny ich małżeństwu. Ściślej rzecz biorąc, jeden ze świadków ślubu chwilę po wypowiedzeniu przez urzędnika formuły, podniósł na chwilę marynarkę i pokazał tkwiące za jego pasem dwa pistolety. To z pewnością zszokowało wszystkich gości obecnych na uroczystości i na bardzo długo zapadło im w pamięć.

Dwa pistolety gwarantem spokoju na ślubie. Młodzi mieli nietypowy pomysł

Filmik, na którym para młoda w nietuzinkowy sposób gwarantuje sobie niezakłóconą niczym ceremonię zaślubin, został polubiony już ponad 170 razy. Komentarze są co prawda tylko dwa, ale ich autorzy za pomocą emotikonek jasno dają do zrozumienia, że również są zszokowani tym, jak państwo młodzi upewnili się, że żaden z gości nie przerwie ceremonii choćby dla żartu, co niestety czasem się zdarza.

Warto też wiedzieć, że np. w Wielkiej Brytanii jakikolwiek sprzeciw, a nawet niepozorny dowcip jest jednoznaczny z odwołaniem ślubu. Z kolei w Stanach Zjednoczonych podejście jest nieco łagodniejsze, ale i tak czasem ceremonia może zostać storpedowana. Trudno się więc dziwić, że para młoda zrobiła, co mogła, aby do tego nie doszło. Więcej zdjęć z nietuzinkowego ślubu znajdziecie w naszej galerii.