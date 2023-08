W piątek 18 sierpnia w Hali Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu odbyła się impreza muzyczna promowana przez jedną z marek kosmetycznych. Na wydarzenie, które uświetniły występy m.in. Young Leosi czy Otsochodzi, chętnie przybyły także polskie gwiazdy. Nie zabrakło m.in. Blanki, Karoliny Pisarek z mężem czy Emilii Dankwy.

REKLAMA

Zobacz wideo Pisarek o rocznicy ślubu

Gwiazdy na imprezie marki kosmetycznej. Wersow w kombinezonie, Blanka postawiła na jeans

Na imprezie pojawiła się m.in. Wersow, która od dwóch miesięcy liczne obowiązki zawodowe dzieli z opieką nad córką. Influencerka postawiła na obcisły, podkreślający figurę czarny kombinezon, zapinany na suwak z przodu. Długie włosy spięła w kok, a stylizację uzupełniła wysokimi, sięgającymi do kolan, połyskującymi kozakami. Wyglądała drapieżnie i z pazurem, ale możemy się tylko domyślać, że było jej dość gorąco.

Wersow AKPA

Blanka z kolei postawiła na jeansowy total look. Reprezentantka Eurowizji zarzuciła na siebie sukienkę stylizowaną na oversize'ową koszulę, którą przewiązała w pasie. Dobrała do niej również jeansowe, sięgające do połowy uda kozaki w lekko ciemniejszym odcieniu błękitu.

Blanka AKPA

Casualowa Emilia Dankwa i Karolina Pisarek z torebką Chanel

Emilia Dankwa na ten wieczór postawiła na klasykę i naturalność. Gwiazda "Rodzinki.pl" założyła klasyczną, krótką małą czarną, bez rękawów i z lekko rozszerzanym dołem. Do sukienki dobrała wygodne białe trampki i niedużą torebkę. Zrezygnowała też z mocnego makijażu.

Emilia Dankwa AKPA

Karolina Pisarek nadal czuje klimat Barbie. Chociaż modelka nie ubrała się na różowo od stóp do głów, na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się jaskraworóżowa torebka Chanel, którą mała na ramieniu.

Klaudia Halejcio pokazała kolejne kadry luksusowego domu. Wszystko na biało

Pisarek na ten wieczór wybrała także święcony komplet, na który składał się krótki top i spódnica, a na wierzch zarzuciła luźną koszulę. Stylizację dopełniła sandałkami na obcasie. Jak prezentowała się w całości? Zdjęcia Karoliny Pisarek oraz pozostałych gwiazd znajdziecie w galerii na górze strony.