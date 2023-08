Sandra Kubicka najpierw zrobiła karierę jako modelka w Stanach Zjednoczonych, a później wróciła do Polski i zasmakowała rodzimego show-biznesu. Celebrytka szybko stała się obiektem zainteresowania mediów, o których nie omieszkała się wypowiedzieć w najnowszym wywiadzie. Wspomniała też o Krzysztofie Stanowskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka pisze na Instagramie ze Stanowskim. Co odpisał?

Sandra Kubicka pisała z Krzysztofem Stanowskim

Ostatnie miesiące przebiegły w mediach pod znakiem afery z udziałem Natalii Janoszek. Krzysztof Stanowski przeprowadził śledztwo, z którego wynikło, że aktorka miała kłamać na temat ogromnej kariery w Bollywood. Sandra Kubicka w rozmowie z Plotkiem przyznała, że bardzo docenia pracę, jaką włożył w publikowane materiały. Odezwała się nawet do niego na Instagramie.

Szanuję, wysyłam mu prywatne wiadomości i biję mu brawo. (...) Po prostu mu pogratulowałam i odpisał "dziękuję" - wyznała Sandra Kubicka w rozmowie z Plotkiem.

W czym tkwi sekret stylu księżnej Kate? Jest wierna pięciu prostym trikom

Sandra Kubicka szczerze o mediach

Sandra Kubicka otwarcie przyznała, że jest sceptycznie nastawiona do współczesnych mediów. Chciałaby, żeby wykorzystywały swoją potęgę do czynienia dobra. "Media mają moc manipulacji opinią publiczną. Na pewno mogą wyrządzić bardzo dużo krzywdy innym ludziom, co też doświadczyłam na własnej skórze. Nie zdają sobie sprawy, ile przykrości mogą wyrządzić. Mają moc, aby rozpowszechniać fajne, pozytywne informacje i zbyt mało tego robią". Cały wywiad z Sandrą Kubicką znajdziesz w naszym materiale na górze strony. Opowiedziała między innymi o wojnie z mediami. A jej zdjęcia znajdziesz w naszej galerii na górze strony.