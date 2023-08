Izabela Janachowska nosi naprawdę nieco inne nazwisko. "Jak by to brzmiało?"

Izabela Janachowska zyskała popularność jako tancerka w programie "Taniec z Gwiazdami". Kontuzja zmusiła ją do zakończenia tanecznej kariery, jednak w tym samym czasie Janachowska odkryła w sobie pasję do organizacji ślubów. Dziś jest nie tylko jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich ślubnych ekspertek, ale też prężnie działającą influencerką, którą na Instagramie obserwuje niemal pół miliona osób. W połowie sierpnia Janachowska wraz z mężem na tej platformie zorganizowali live'a, podczas którego odpowiadali na najbardziej nurtujące ich fanów pytania.

Izabela Janachowska przyjęła nazwisko męża. Tłumaczy, dlaczego go nie używa

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński zostali małżeństwem w 2014 roku. Ślubna ekspertka w mediach nadal posługuje się swoim panieńskim nazwiskiem, co mogłoby oznaczać, że nie zdecydowała się przyjąć nazwiska męża. Odpowiadając na pytanie jednego z widzów, była tancerka przyznała jednak, że zmieniła nazwisko po ślubie, a w dokumentach oficjalnie nazywa się Izabela Janachowska-Jabłońska.

Jestem tak przywiązana do mojego nazwiska, że nigdy nie chciałabym z niego zrezygnować. Poza tym jestem rozpoznawana pod swoim nazwiskiem - tłumaczy.

Izabela Janachowska z mężem instagram.com/@izabelajanachowska

Krzysztof Jabłoński wsparł żonę, stwierdzając, że w jej przypadku korzystanie w mediach z dwuczłonowego nazwiska byłoby zdecydowanie zbyt długie. "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej-Jabłońskiej - jak by to brzmiało?" - stwierdził. "Poza tym to się nie mieści nigdzie, w żadnej rubryce" - dodał rozbawiony. Więcej wspólnych zdjęć Izabeli Janachowskiej i jej męża znajdziecie w galerii na górze strony.

Izabela Janachowska miała ślub jak z bajki. Poza jednym szczegółem

Choć podczas organizacji własnego wesela Izabela Janachowska nie miała jeszcze tak dużego doświadczenia, w niedawnym wywiadzie przyznała, że wszystko przebiegło tak, jak sobie wymarzyła. Nie do końca udały się tylko poprawiny, jednak w tym przypadku zawiodła pogoda. "Żałuję tylko jednej rzeczy - tego, że drugiego dnia nie udało się nam zorganizować poprawin w plenerze. Taki mieliśmy plan, ale pogoda spłatała nam figla i całą imprezę musieliśmy przenieść do środka - powiedziała w rozmowie z "Na Żywo".