Cleo zdjęła doczepy i postawiła na ostre cięcie. Ale metamorfoza!

Cleo zasłynęła dzięki piosence "My Słowianie", która w duecie z Donatanem zagwarantowała jej występ na Eurowizji w 2014 roku. Już wtedy fani mogli ją zobaczyć z mocnym makijażem oczu, które podkreślały grube kreski. Dodatkowo nieodłącznym elementem wizerunku artystki stał się wysoki kucyk. Po latach postanowiła się go pozbyć. Pokazała, jak wygląda po wyjściu od fryzjera.

Cleo mocno skróciła włosy

Cleo od lat jest wierna jednej fryzurze - wysoki kucyk, zagęszczony doczepami, który od czasu do czasu rozpuszcza i prezentuje się w pięknych falach. Przy okazji ostatniej wizyty u fryzjera została namówiona do skrócenia fryzury i była zachwycona. Wszystkim pochwaliła się na Instagramie. Więcej zdjęć Cleo po metamorfozie znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Dawno mnie tu nie było. Sorki, ale dużo się dzieje i nie nadążam. Ale wiecie, jak jest cisza przed burzą, to się dużo będzie działo. Jak widzicie, przycięłam sobie włoski. Zmiany, zmiany, zmiany. Dałam się namówić i naprawdę jest mi jakoś tak lżej. Te włosy odżyły, super. Cieszę się. Trochę inaczej, ale jest git - mówiła Cleo na InstaStories.

Cleo Instagram @cleo_don

Cleo zdradza, jak dba o włosy

Cleo już jakiś czas temu przyznała się, że kucyk jest częściowo doczepiany. W rozmowie z Plotkiem zdradziła, jak dba o włosy obciążane taką stylizacją. "Nie tylko szampon i odżywka, ale też peelingi i zdrowe odżywianie. To jest numer jeden. Zdrowe odżywianie pozwala nam wyhodować włosy na głowie. Do fryzjerów wpadam co miesiąc. Szczególnie skupiam się na koloryzacji, bo sama wolę się w to nie mieszać".