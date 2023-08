Dawid Woliński na co dzień stara się chronić życie prywatne. Juror "Top Model" nie mówi publicznie o życiu uczuciowym czy związkach, jednak nie jest tajemnicą, że doczekał się córki. Pociecha projektanta ma na imię Oliwia, a w tym roku obchodzi 27. urodziny. Choć córka Wolińskiego z pewnością mogłaby wykorzystać jego popularność, aby także zaistnieć w mediach, Oliwia postanowiła iść własną drogą. Juror "Top Model" uważa, że jego córka jest zbyt wrażliwa, aby pracować w tej samej branży co on.

Dawid Woliński o córce. Cieszy się z wyborów, których dokonała

Choć córka Dawida Wolińskiej, podobnie jak słynny tata, ma smykałkę do sztuki i projektowania, wybrała inną ścieżkę. Oliwia uzyskała dyplom na ASP na wydziale ceramiki. Co o jej pomyśle na życie myśli tata? "Każdy ma w życiu swoją pasję i talent do czegoś. Dokonała swojego wyboru i bardzo mnie cieszy. Jest wrażliwą, delikatną osobą" - mówi projektant w rozmowie z Plotkiem.

Ten świat, w którym ja się obracam, wymaga osób z dużo twardszym charakterem niż Oliwia - dodał Woliński.

W rozmowie z nami projektant przyznał, że początkowo jemu także nie było łatwo odnaleźć się w świecie show-biznesu i był bardzo podatny na każdą krytykę. Doświadczenie i większa odporność przyszły jednak z wiekiem, podobnie jak rozpoznanie, czyja opinia rzeczywiście jest istotna. "Jeżeli dobrze ustawi się świadomość, kto jest ważny dla nas w życiu, to potem jest bardzo łatwo zmierzyć się z internetem". Co jeszcze powiedział Plotkowi Dawid Woliński? Obejrzycie w materiale wideo na górze strony.

Dawid Woliński odniósł się do zniknięcia Anny Lewandowskiej

Podczas tej samej rozmowy zagadnęliśmy Dawida Wolińskiego także o szeroko komentowane zniknięcie z mediów Anny Lewandowskiej. Projektant przyznał, że jego zdaniem brak medialnej aktywności "Lewej" nie będzie trwał długo. "Nie jest to chyba takie "zniknięcie", bo kilka dni temu kontaktowała się ze mną jej stylistka w sprawie jakichś wydarzeń i sytuacji z bliskiej, niedalekiej przyszłości, także myślę, że Ania ma ochotę po prostu odpocząć" - stwierdził.