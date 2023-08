Małgorzata Ohme jakiś czas temu rozstała się z wieloletnim partnerem Rafałem Jakóbiakiem. W sieci pojawił się wówczas seria wymownych wpisów pary. Początkowo zaprzeczali, że nie są już razem, jednak wygląda na to, że ostatecznie nie udało im się naprawić relacji. Niedawno Ohme opublikowała pierwszą fotografię z nowym ukochanym. Tym razem w jej mediach społecznościowych zagościły kolejne treści. Ohme zapozowała z Danielem Welfelem na łonie natury. Letni czas im sprzyja.

Małgorzata Ohme cieszy się latem u boku ukochanego

Małgorzata Ohme postanowiła uchylić nieco rąbka tajemnicy i zdradzić, co robi w wolnym czasie. Okazuje się, że podczas letnich dni towarzyszy jej nowy partner. Zakochani zapozowali w bardzo naturalnym wydaniu i widać, że zupełnie nie mają z tym problemu. Ohme ma na sobie czerwoną bluzę z kapturem. Na jej twarzy brak typowo telewizyjnego makijażu. Daniel Welfel, podobnie jak jego wybranka, przyodział sportową bluzę.

Małgorzata Ohme, Daniel Welfel Fot. instagram.com/@gosiaohme

Małgorzata Ohme znalazła szczęście u boku Daniela Welfela. Psycholożka wygląda na naprawdę szczęśliwą

Z informacji w mediach społecznościowych wynika, że Daniel Welfel to przedsiębiorca. Obecnie związany jest z przedszkolem niepublicznym o profilu inteligencji emocjonalnej. Pracował w poradni stworzonej przez Instytut Rozwoju Emocji. Nietrudno się więc domyślić, że zakochanych łączy zbliżony profil zawodowy. Związek Ohme i Welfela to doskonały przykład na to, że wspólna pasja potrafi bardzo do siebie zbliżyć. Pod koniec maja mężczyzna chwalił się zorganizowaniem Ohme lotu paralotnią. Niecałe dwa tygodnie wcześniej psycholożka skończyła 44 lata. "Dziękuję za ten prezent. Najpiękniejszy" - skomentowała pod filmikiem była gwiazda TVN. Więcej zdjęć w galerii na górze strony.