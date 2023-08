Marina Łuczenko-Szczęsna jest bez wątpienia jedną z bardziej naturalnych żon naszych piłkarzy. Jej urodę doceniły nawet zagraniczne portale, a w 2021 roku, podczas Euro 2020 została wyróżniona. "Daily Mail" to właśnie ją uznał za ukochaną sportowca, która reprezentowała Polskę w ich rankingu na najpiękniejszą WAGs w Europie. Piosenkarka bardzo dba o to, jak wygląda. Choć na co dzień jest pomalowana, to nie ma jednak problemu z pokazywaniem się bez makijażu.

REKLAMA

Zobacz wideo Poznajcie je

Marina bez makijażu

Żona Wojciecha Szczęsnego udostępniła na Instagramie film, na którym reklamuje jedną z marek kosmetycznych. Pokazuje, jak wykonuje makijaż. Marina nie oszukała fanów, bo wystąpiła bez grama makijażu, na który nakładałaby promowane produkty. Wklepała jedynie krem. Widzimy, że jej cera jest promienna i zadbana, pozbawiona niedoskonałości. W komentarzach posypały się komplementy. "Jak zwykle piękna", "No jesteś prześliczna z makijażem jak i bez niego", "Chcemy więcej takich filmików" - możemy przeczytać pod postem. Więcej zdjęć Mariny bez makijażu, jak i inne jej ujęcia, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Cały na biało taras w posiadłości Szczęsnych. Jedna rzecz przyciąga tu wzrok

Marina bez makijażu Screen z Instagram.com/ marina_official

Wiele kobiet z show-biznesu promuje modę na naturalność. Tu od razu przychodzą na myśl Joanna Koroniewska, Zofia Zborowska czy Aleksandra Żebrowska. Bez makijażu pokazała się także m.in. Ewa Gawryluk, Magda Gessler czy Cleo. Nie zawsze posty znanych pań spotykają się z miłym przyjęciem. Niektórzy krytykują je za to, że "kiepsko wyglądają bez makijażu i straszą ludzi" (przeczytacie o tym TUTAJ). Zdjęcia gwiazd w wersji sauté również znajdziecie w naszej galerii.