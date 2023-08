Katarzyna Grochola jest mamą Doroty Szelągowskiej i babcią dla dwójki jej dzieci - pięcioletniej Wandy i 22-letniego Antoniego. Syn projektantki wnętrz, którego cała najbliższa rodzina w pewien sposób związana jest z show-biznesem, postanowił pójść w ich ślady. Antoni Sztaba, w odróżnieniu od piszącej książki babci i prowadzącej programy telewizyjne mamy, postawił jednak na aktorstwo. Sztaba jest studentem łódzkiej filmówki, a 18 sierpnia na Playerze miał premierę serial "Lipowo. Zmowa milczenia", w którym zagrał jedną z ról.

Katarzyna Grochola chwali się wnukiem. Udostępniła plakat z jego serialu

O tym, że nowa produkcja z udziałem Antoniego Sztaby jest już dostępna, przypomniała fanom pękająca z dumy babcia. Katarzyna Grochola dodała na Instagram zdjęcie plakatu "Lipowo. Zmowa milczenia", na którym widać jej wnuka. "Mój wnuczek, którego kocham!" - podpisała z czułością post. Więcej zdjęć wnuka Katarzyny Grocholi znajdziecie w galerii na górze strony.

Serial, w którym można oglądać Antoniego Sztabę, to ośmioodcinkowa produkcja kryminalna inspirowana powieścią Katarzyny Puzyńskiej "Motylek". Wnuk Grocholi gra w niej u boku m.in. Olafa Lubaszenki, Julii Kijowskiej, Piotra Packa, Doroty Kolak czy Jana Wieczorkowskiego. Nie jest to zresztą serialowy debiut Sztaby - wcześniej widzowie mogli oglądać go już w "Na Wspólnej".

Ojciec Antoniego Sztaby też jest aktorem

Antoni Sztaba jest synem Doroty Szelągowskiej i jej pierwszego męża Pawła Hartlieba, będącego wokalistą i aktorem występującym m.in. w Teatrze Buffo. Związek pary dość szybko się jednak rozpadł, a niedługo później Szelągowska związała się z Adamem Sztabą. To właśnie po ojczymie syn projektantki wnętrz przyjął nazwisko. Adam Sztaba i Dorota Szelągowska po 11 latach bycia razem zdecydowali się wziąć ślub, ale dwa lata później podjęli decyzję o rozwodzie. Do dziś utrzymują jednak bardzo dobre relacje.