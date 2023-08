Programy, które prowadzi w TVP Marta Manowska, czyli "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" oglądają miliony Polaków. Dziennikarka nie chce jednak iść tropem innych gwiazd i odcinać kuponów od popularności wynikającej z jej pracy. Choć na Instagramie ma 209 tysięcy obserwatorów, nie zamierza na tym zarabiać i stać się w internecie słupem reklamowym, choć jak powiedziała Plotkowi, propozycji współprac nie brakuje.

Marta Manowska zdradza swoje zarobki na Instagramie

Marta Manowska nie uważa się za gwiazdę. A do pracy dziennikarki i prowadzącej popularne programy w TVP, podchodzi niezwykle poważnie. Z tego powodu pewne zasady, które przyjęła dziesięć lat temu, gdy zaczynała pracę w telewizji, nie pozwalają jej na pracę reklamową na Instagramie. Nie wyobraża sobie, by przez różne kontrakty reklamowe, zmuszona była pokazywać prywatność w takim stopniu, który jest dla niej nie do przyjęcia. W rozmowie z dziennikarzem Plotka Bartoszem Pańczykiem rozwiała wszelkie wątpliwości i zdradziła, że na jej mediach społecznościowych nie można się wzbogacić.

Ja nie zarabiam na Instagramie. Nie zarobiłam ani złotówki do tej pory. Spędzam trochę czasu na Instagramie i pokazuje tam trochę swojego życia, ale głównie podróże, książki czy jakieś takie momenty szczęścia, którymi chcę się dzielić. Na pewno nie pokazuję bardzo prywatnych tematów i tego nigdy nie zrobię. Nie zrobię nigdy żadnej okładki o małżeństwie, ciąży o związku... Nie pójdę nigdy na ramówkę z partnerem... - zaczęła wyliczać w rozmowie z Plotkiem Marta Manowska.

Czyżby dziennikarka wierzyła w "klątwę okładki"? W show-biznesie panuje przekonanie, że pary, które pokażą się razem na okładce, rozstaną się. "Nie, nie chodzi o to. Ja po prostu traktuję siebie jako dziennikarza i prowadzącą. To jest moje życie zawodowe, które kocham i stało się treścią mojego życia, ale ja to rozgraniczam. Moje życie prywatne jest po prostu prywatne. Tak powiedziałam dziesięć lat temu na pierwsze pytanie chyba z 'Vivy' czy z 'Gali'" - nie pamiętam, ale to była moja pierwsza okładka - o moje życie prywatne. Chcę, żeby tak zostało - dodała nam prezenterka.

Cieszy się z powrotu na antenę

Marta Manowska po ramówce jesiennej oferty programowej TVP, na której mieliśmy z nią okazję rozmawiać, nie kryła dobrego humoru. "Dziękuję wszystkim dziennikarzom, którzy tak licznie dziś poprosili o rozmowę ze mną. Dziękuję za każdą z nich. I pani, która odwiozła mnie meleksem, gdy już zostałam sama na placu boju. Taki powrót z konferencji ramówkowej to rozumiem! A Was, od września, zapraszam na 10! Jubileuszową edycję 'Rolnik szuka żony' i drugą edycję 'Korony Gór Polski' - napisała po konferencji dziennikarka. Więcej zdjęć Marty Manowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

'Rolnik szuka żony'. Marta Manowska fot. instagram.com/martamanowska