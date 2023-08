Wiemy już, że wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 15 października. To właśnie w ten dzień Polacy zadecydują o dalszych losach kraju. Jedną z celebrytek, które zapowiedziały swój udział, jest Agnieszka Kaczorowska. Tancerka wyjawiła w rozmowie z Plejadą, jak podchodzi do sytuacji kobiet w Polsce. Ma swoje spostrzeżenia na ten temat.

Zobacz wideo Kwaśniewska komentuje słowa Kaczorowskiej. Ale wybrnęła!

Agnieszka Kaczorowska pójdzie na wybory

Agnieszka Kaczorowska stara trzymać się z dala od polityki. Przekonuje, że nie chciałaby być utożsamiana z konkretnymi podglądami. "Myślę, że nie chcę się angażować w żadną kampanię polityczną, żeby głosić swoje poglądy i mówić, co uważam, że nie jest okej, a co uważam, że jest ok" - powiedziała Plejadzie. Zaznaczyła jednak, że z pewnością pójdzie na wybory. "Więc chciałabym tylko, myślę powiedzieć i to jest ważny głos każdego z nas, każdego Polaka, żeby po prostu pójść na te wybory. I niech to będzie rzeczywiście wybór całej Polski" - powiedziała.

Agnieszka Kaczorowska trzyma się z dala od tematu sytuacji kobiet w Polsce

Kaczorowska została zapytana również, czy rozmawia w swoich kręgach o sytuacji kobiet w Polsce. Otwarcie przyznała, że daleko jej od takich tematów, choć rozumie, skąd wynikają. "Trochę rozmawiam, aczkolwiek powiem szczerze, że ja bardzo trzymam się z dala od tych tematów, ponieważ wszystko jest w dużym napięciu, w dużej takiej energii trudnej. Rozumiem, to jest ważne, że jeżeli ktoś czuje, że to jest dla niego działanie jakieś takie aktywistyczne, to jasne, super, niech to robi. To jest kompletnie nie to, w co ja chcę się angażować" - skwitowała.

