Media ostatnio żyły nieobecnością Anny Lewandowskiej na Instagramie. Trenerka zawsze była bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie nie tylko promowała swoje marki i produkty, ale również pokazywała kulisy życia prywatnego. Niespełna dwa tygodnie temu nagle zniknęła. Na jej stories nie pojawiło się żadne zdjęcie ani filmik. Mijały dni, internauci zaczęli być coraz bardziej zaniepokojeni nieobecnością swojej idolki. W końcu wyjaśniło się, że zwyczajnie jest na wakacjach.

Dawid Woliński o zniknięciu Anny Lewandowskiej. Niedawno rozmawiał z jej stylistką

Postanowiliśmy zapytać Dawida Wolińskiego, co sądzi o tajemniczym zniknięciu "Lewej". Projektant uspokoił jednak wszystkich i przyznał, że Lewandowska najprawdopodobniej jest po prostu zmęczona pracą i odpoczywa. Niedawno kontaktowała się z nim jej stylistka. Woliński nie zdradził jednak, o co dokładnie chodzi, podkreślił jednak, że sam przygotowuje się właśnie do wypuszczenia nowej kolekcji ubrań.

Nie jest to chyba takie "zniknięcie", bo kilka dni temu kontaktowała się ze mną jej stylistka w sprawie jakichś wydarzeń i sytuacji z bliskiej, niedalekiej przyszłości, także myślę, że Ania ma ochotę po prostu odpocząć - powiedział Dawid dziennikarce Plotka.

Lewandowska wróciła na Instagram! Dodała zdjęcie i napisała, co się z nią dzieje

W czwartek 17 sierpnia Ania uspokoiła wszystkich fanów, publikując zdjęcie z plaży. Wygląda więc na to, że kto miał wiedzieć, ten wiedział, że Lewandowska po prostu potrzebowała odpocząć, również od mediów społecznościowych. A czy zobaczymy wkrótce trenerkę w nowych projektach Dawida? To pewnie okaże się już wkrótce. Cały wywiad obejrzycie wyżej, a więcej zdjęć Ani Lewandowskiej i Dawida Wolińskiego obejrzycie w naszej galerii na górze strony.

Lewandowska po prostu odpoczywała. A wszyscy się martwili instagram.com/annalewandowska