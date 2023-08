Britney Spears i Sam Asghari potwierdzili, że kończą swoje małżeństwo po zaledwie 14 miesiącach. Zakochani pobrali się w 2022 roku i wydawali się być naprawdę dobraną parą. Sam potwierdził jednak spekulacje, mówiące o tym, że doszło do rozstania. Zrobił to za pośrednictwem swojego instagramowego konta. Piosenkarka postanowiła nie zostawać w cieniu i udostępniła własny post, który dość oczywiście odnosi się do całej sprawy.

Britney Spears publicznie odniosła się do rozstania z Samem Asgharim. Zrobiła to w dość niecodzienny sposób

Britney Spears swoim najnowszym postem w mediach społecznościowych wywołała niemałe zamieszanie. Piosenkarka na swoim profilu udostępniła niezwykle artystyczny rysunek w przedstawiający kobietę szepczącą drugiej osobie do ucha. Na szkicu widać jeszcze jedną postać. Jest ona bardzo małą i utknęła w butelce. Artystka słynąca z przeboju "Baby One More Time" podpisała swój post w niecodzienny sposób.

Jak to odczytujesz? To interesujące! Ja widzę wiadomość w butelce lub dziecko, które musi się wydostać. Pozostałe postaci szepczą coś o truciźnie. Jak w "Alicji w Krainie Czarów" czekają, żeby zobaczyć, czy mają lekarstwo! Mądre ptaki wiedzą, kim są - napisała Britney Spears.

Britney Spears zdobyła się na szczere słowa. Nawiązała do motywu trucizny

Artystka wyłączyła komentarze, lecz został on polubiony już ponad 16 000 razy. Nastąpiło to po wcześniejszej treści, która jest równie tajemnicza. Udostępniając wideo z obrazem, na którym śpi kobieta, piosenkarka napisała: "Czasami widzisz więcej z zamkniętymi oczami". Poprzednio Spears usunęła swoje zdjęcia z mężem z mediów społecznościowych. Ekspert Fizzbox Tom Bourlet powiedział w rozmowie z portalem Mirror znaczące słowa. Jego zdaniem zachowanie Spears to tak zwany gwóźdź do trumny w tym związku. Więcej zdjęć piosenkarki i jej wciąż obecnego męża w galerii na górze strony.

Britney Spears, Sam Asghari Instagram.com/samasghari