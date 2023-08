Co jak co, ale takiego duetu fani Bedoesa i Kwiatkowskiego z pewnością się nie spodziewali. Od momentu ogłoszenia współpracy wielbiciele muzyków nie mogli doczekać się premiery "Lustra". Utwór powstał w ramach projektu Mastercard Music, a w piątek 18 sierpnia fani mogli wreszcie posłuchać piosenkę tego duetu. W rozmowie z RMF muzycy opowiedzieli o kulisach przygotowań utworu, oraz zdradzili, co chcieli przekazać swoim słuchaczom poprzez "Lustro". Więcej zdjęć Bedoesa i Kwiatkowskiego znajdziesz w galerii na górze strony.

Bedoes i Dawid Kwiatkowski o swoim nowym utworze "Lustro". "Można się zamienić życiami"

Każdy, kto słucha Bedoesa i Kwiatkowskiego wie, że panowie nie mają muzycznie ze sobą za wiele wspólnego. Sami artyści również podkreślali, że bardzo się od siebie różnią. Mimo tego wspólnie stworzyli bardzo chwytliwy kawałek, który poza humorystycznym tekstem niesie ze sobą także pewną mądrość. "Morał jest taki, że można się zamienić życiami. Nieważne z kim się zamienisz, to i tak na końcu najlepiej jest być sobą" - mówili muzycy w rozmowie z RMF. "Inspiracją dla mnie podczas tworzenia utworu dla Mastercard Music był świat Borysa, dotąd mi nieznany. Jesteśmy jak dwa przeciwległe bieguny, a jego artystyczny świat tak bardzo różni się od mojego, że pisząc ten utwór, kilka razy musiałem wyjść ze swojej strefy komfortu" - dodał Kwiatkowski.

Bedoes i Dawid Kwiatkowski zagrają wspólny koncert. Kiedy i gdzie?

Muzycy spotkają się wspólnie na scenie 25 września 2023 roku o godzinie 19:00 w MOXO w Fabryce Norblina. W czasie koncertu każdy z nich wykona swoje największe hity, a zwieńczeniem tego wyjątkowego spotkania będzie wykonanie wspólnego singla "Lustro". Bilety można wygrać m.in. w konkursach organizowanych na profilach artystów w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Dawid Kwiatkowski ocalił swoją mamę. Musiał szybko dorosnąć. "Wstyd mi jest"