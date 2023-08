Cztery lata temu, w sierpniu 2019 roku, Agnieszka Woźniak-Starak przeżyła tragedię. Na mazurskim jeziorze Kisajno zginął jej mąż, Piotr Woźniak-Starak. Do wydarzeń doszło zaledwie trzy lata po ich bajkowym ślubie w Wenecji. Od tamtej pory Agnieszka Woźniak-Starak unika mówienia o swoim życiu prywatnym życiu. Jakiś czas temu paparazzi przyłapali ją z tajemniczym mężczyzną.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Agnieszkę Woźniak-Starak o Mamę Ginekolog. "Nie śledzę, nie znam"

Agnieszka Woźniak-Starak ma nowego partnera?

Agnieszka Woźniak-Starak wyjątkowo pilnie strzeże swojej prywatności. Choć jest aktywna na Instagramie i regularnie wrzuca zdjęcia, nawet pokazując wnętrza swojego domu, to jednak od lat nie ujawniła, czy jej serce jest znów zajęte. Od śmierci ukochanego męża na jej profilu nie pojawiły się zdjęcia z żadnym innym mężczyzną. Co jednak ciekawe, rok temu media obiegły zdjęcia, które zrobili jej paparazzi. Dziennikarka wybrała się do Trójmiasta na Open'er. Nie ograniczyła się jednak tylko do wizyty w Gdyni, ale i odwiedziła Sopot. To właśnie tam Agnieszka Woźniak-Starak została przyłapana w jednym z lokali w towarzystwie tajemniczego mężczyzny.

Woźniak-Starak z tajemniczym partnerem. Nie przestawała się uśmiechać. Są zdjęcia

Na zdjęciach, które obiegły portale internetowe i które również pokazywaliśmy, widać było wyraźnie, że Agnieszka Woźniak-Starak promieniała. Dziennikarka była w doskonałym humorze i wyglądała na bardzo szczęśliwą. W mediach natychmiast pojawiły się spekulacje, że Agnieszka Woźniak-Starak jest zakochana. Ona sama jednak do tej pory tego nie potwierdziła.

Z kolei w grudniu 2021 roku serwis Pudelek informował, że Agnieszka Woźniak-Starak jest związana warszawskim restauratorem, który jest właścicielem kilku stołecznych lokali. Z informacji portalu wynikało, że spotykają się od końca 2020 roku. Nie wiadomo jednak, czy mężczyzna, z którym dziennikarka była widziana w Sopocie, jest tym, o którym informował serwis.