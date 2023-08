Pierwszy perkusista zespołu Pavement nie żyje. Gary Young współpracował z zespołem od początku jego istnienia w latach 80. do 1992 r. Wcześniej grał z The Fall Of Christians.

Gary Young nie żyje. Perkusista grupy Pavement zmarł w wieku 70 lat

Stephen Malkmus, lider grupy Pavement ogłosił, że legendarny perkusista zespołu - Gary Young, zmarł w czwartek, 17 sierpnia 2023 roku. Jego odejście zostało potwierdzone w mediach społecznościowych, w tym za pośrednictwem X (Twitter). Informację o jego śmierci przekazała również żona muzyka - Geri Bernstein Young. Przyjaciel z zespołu wspomina, że Gary'emu wystarczyło jedno uderzenie w bęben, by muzyka stała się hitem.

Zespół Pavement opublikował także oświadczenie, w którym pożegnano muzyka. "Garrit Allan Robertson Young umieścił Pavement na mapie. Nagrał wszystkie nasze płyty, od "Slay Tracks 7" po "Watery, Domestic EP". (...) Sprawił, że wszystkie wczesne piosenki powstały, uchwycając nasz młodzieńczy chaos i nadając mu sens". W sieci nie zabrakło także wspomnień innych artystów, którzy mieli okazję współpracować z Youngiem. Spiral Stairs napisał na X (Twitter): "Gary opuścił nas dzisiaj! Był piękną legendą! Nauczył się tak wiele przez swoje lata! SM [Stephen Markus - przyp. red.] i ja zaczęliśmy całe to zamieszanie z Garym w 1989 roku, a jego muzyka i dusza będą żyły wiecznie! Dużo miłości dla Geri, jego przyjaciół i rodziny".

Zmarł Gary Young. Muzyk był znany z nietypowego zachowania

Oprócz doskonałego stylu muzycznego, Young był znany z angażowania publiczności w dość nietypowy sposób. Witał fanów przy drzwiach studio lub swojego domu, niekiedy częstując ich kapustą, puree ziemniaczanym lub tostami cynamonowymi. Stał się również znany ze stania na rękach na scenie i biegania po sali podczas gry zespołu. W 2022 r. ukazał się film dokumentalny o Garym Youngu, zatytułowany "Louder Than You Think".

"Kochamy cię Gary. Jesteśmy pewni, że stajesz na rękach z dachów, walisz w wysokie talerze, udajesz, że toniesz na dnie basenu, unikasz kamieni i kul policyjnych wycelowanych w twoją głowę" - podkreślono w oświadczeniu grupy Pavement. Więcej zdjęć grupy Pavement oraz ich perkusisty, Gary'ego Younga znajdziesz w galerii na górze artykułu.