Kasię możecie znać z szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jej relacja z Pawłem Olejnikiem jest co prawda zakończona, ale uczestnicy wciąż są rodziną. Dlaczego? Okazuje się, że mężczyzna na swoim pierwszym weselu wpadł w oko kuzynce Kasi i to właśnie ona jest teraz jego wybranką. Jakiś czas temu odbyło się ich wesele, a fani byli ciekawi, czy Zieńciak pojawiła się na ślubie swojego eks. Wreszcie dostali jasną odpowiedź. Więcej zdjęć Kasi, Pawła i jego nowej partnerki możecie zobaczyć w galerii na górze strony.

Paweł w grudniu 2022 roku pochwalił się zaręczynami z kuzynką Kasi. Para pobrała się już pod koniec czerwca tego roku. Dopiero dwa miesiące po ślubie była żona Pawła przyznała się fanom, że nie było jej na weselu kuzynki, ponieważ w tym czasie wypoczywała we Włoszech. Termin wyjazdu był przypadkowy? Czy specjalnie zaplanowany, by uniknąć uroczystości? Okazuje się, że Kasia ma kontakt zarówno z byłym mężem jak i kuzynką i prawdopodobnie nie czuje do nich żadnej urazy. W relacji na Instagramie podkreśliła, że wakacje były zaplanowane dużo wcześniej.

Dziewiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powróci na ekrany telewizorów po wakacjach. Choć tylko kilka par z eksperymentu tworzy teraz szczęśliwe związki, to chętnych do kolejnej edycji nie brakuje. Ostatnio głos w tej sprawie zabrała Julia, była uczestniczka programu. Kobieta zwróciła uwagę ekspertom, by lepiej selekcjonowali uczestników, ponieważ część z nich nie szuka miłości, a sławy. Pierwszy odcinek najnowszego sezonu zostanie wyemitowany we wtorek 5 września na antenie TVN. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Adrian miał wypadek. Anita dziękuje fanom: Uratowaliście mojemu mężowi stopę

Kasia z 'Ślub od pierwszego wejrzenia' Fot. @kasia.kasikk/ Instagram