Książę Monako Albert II Grimaldi od 2011 roku jest mężem Charlene Wittstock, z którą ma dwoje dzieci: Gabrielę, hrabinę Carlades i Jakuba, markiza Baux, którzy przyszli na świat w 2014 roku. Książę Albert ma jednak również nieślubnego syna. Alexandre Coste-Grimaldi przyszedł na świat na długo przed ślubem księcia z Charlene, a dokładnie w 2003 roku. Choć zwykle syn księcia nie udziela się publicznie, tym razem pojawił się na okładce magazynu "Point de Vue". "Mam szczęście, że mam troskliwych rodziców" - wyznał Alexandre. Co jeszcze ujawnił?

Nieślubny syn księcia Monako mówi o relacjach z ojcem

Alexandre Coste-Grimaldi w rozmowie z "Point de Vue" opowiedział o relacjach z ojcem. Nie ukrywa, że jest z nim blisko. Albert bez problemu uznał go za swojego syna. Bulwersuje go jednak nazywanie go "nieślubnym synem". Zdjęcia Alexandre'a zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

Nazywanie mnie nieślubnym synem księcia Alberta to zniewaga - stwierdził.

Mężczyzna wyjaśnia, że jego rodzice nie byli z nikim związani, gdy mieli romans, "nie popełnili cudzołóstwa". W rozmowie Alexandre Coste-Grimaldi nie mówi za to o żonie swojego ojca, księżnej Charlene. Media donosiły kiedyś o jej konflikcie z mamą Alexandre'a, Nicole Coste. Księżnej nie podobały się kontakty męża z byłą kochanką i zakazała jej wstępu do pałacu.

Alexandre nie ma prawa do dziedziczenia tronu jako dziecko spoza małżeństwa. Księżna Charlene nie musi więc obawiać się, że zajmie miejsce jej dzieciom. Tymczasem Alexandre nie chce polegać tylko na znanym nazwisku. "Zdecydowanie jestem rozsądną osobą. A dziś moim najważniejszym zobowiązaniem jest ukończenie studiów uniwersyteckich i odnalezienie się w dorosłym życiu" - powiedział.