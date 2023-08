Barbara Kurdej-Szatan lubi pozostawać ze swoimi fanami w ciągłym kontakcie. Nic dziwnego, że na Instagramie dzieli się z obserwującymi nowinkami ze swojej codzienności. Tym razem otworzyła się na temat kosztownego zabiegu, któremu poddała się w ostatnim czasie. Okazuje się, że aktorka od dłuższego czasu zmagała się z problemem, który utrudniał jej pracę i codzienne funkcjonowanie. Więcej zdjęć Barbary Kurdej-Szatan znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan o nowej roli w „Projekcie Cupid": Cieszę się, że nie przeszkadzałam Przemkowi

Barbara Kurdej-Szatan opowiada o kosztownej operacji

Aktorka od ponad 20 lat nosiła soczewki. Wada wzroku stała się na tyle uciążliwa, że prezenterka postanowiła uporać się z tym raz na zawsze. "Często było to kłopotliwe, np. przeszkadzało w mojej pracy, rano budziłam się z zamazanym obrazem, co mnie niesamowicie denerwowało, dlatego nosiłam te soczewki od wstania aż do pójścia spać, czasem zapominając zdjąć… Tyle lat, aż do teraz" - pisała na Instagramie. Laserowej korekcji wzroku poddała się w prywatnej klinice, co z pewnością zwiększyło koszty. Kurdej-Szatan nie żałuje swojej decyzji i już teraz jest zadowolona z efektów, jakie przyniósł zabieg. "Mój komfort życia zmienił się o 180 stopni. Jestem kilka dni po zabiegu laserowej korekcji wzroku w klinice, którą mi polecaliście. Czuję się bardzo dobrze, widzę świetnie" - wyznała.

Kurdej-Szatan szykanowana przez władze? Mówi o problemach z pracą

Barbara Kurdej-Szatan w szczerym wywiadzie o swoim małżeństwie

W ostatniej rozmowie z Jastrząb Post aktorka wyznała, że chociaż od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo, to i w jej relacji zdarzają się kryzysowe sytuacje. "Przechodziliśmy razem przez różne trudne momenty i jestem z nas bardzo dumna, że tak wypracowaliśmy naszą miłość, związek, rodzinę, że jest na dobrze ze sobą i nie chcemy tego niszczyć" - zdradziła. Aktorka podkreśliła także, że w kontrolowaniu swoich emocji pomogła jej terapia. ZOBACZ TEŻ: Branża wspierała Kurdej-Szatan po cichu. Zdradza, co mówią osoby TVP. "Wszyscy czekamy, aż władza się zmieni"