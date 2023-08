Życie Ruperta Murdocha zdaje się być doskonałym dowodem na to, że wiek to jedynie nic nieznacząca liczba. Mężczyzna mimo tego, że ma 92 lata nie rezygnuje z wielu rzeczy. Okazuje się, że randki nie są mu obce. Mało tego - bardzo je lubi i wychodzi w ten sposób poza z góry utarte konwenanse. Serce mężczyzny znów mocniej zabiło. Tym razem spotyka się on z Eleną Żukową.

Rupert Murdoch wciąż ma siłę na randkowanie

Życie prywatne Ruperta Murdocha od lat wzbudza ogromne zainteresowanie mediów. Mężczyzna nie trzyma go w tajemnicy i chętnie dzieli się szczegółami dotyczącymi swojej codzienności. Okazuje się, że cztery miesiące po zerwaniu zaręczyn z Ann Lesley Smith Murdoch jest już gotowy na nowy związek. Teraz spotyka się z Eleną Żukową. Nowa wybranka potentata medialnego to emerytowana biolożka i była żona rosyjskiego miliardera Aleksandra Żukowa. Kobieta ma wypracowaną pozycję w świecie biznesu i jej nazwisko nie jest anonimowe. O tym, że prezes Fox Corp. znów randkuje wyczytaliśmy na łamach "The Guardian". Murdocha i Żukową dzieli spora różnica wieku - on ma 92 lata, ona zaś 66. Widać nie przeszkadza im to jednak w budowaniu szczęśliwej relacji.

Serce Ruperta Murdocha znów zabiło mocniej. Tym razem w oko wpadła mu Elena Żukowa

Żukowa nie jest pierwszą kobietą w życiu Murdocha. Prezes Fox Corp. był już czterokrotnie żonaty. Żaden ze związków jednak nie przetrwał. Jego poprzednie wybranki mogą poszczycić się ciekawymi zajęciami. Poprzednie małżonki Murdocha to była modelka, powieściopisarka, przedsiębiorczyni i była supermodelka. Więcej zdjęć kochliwego prezesa Fox Corp. w galerii na górze strony.

