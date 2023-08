Iga Lis na zdjęciach z Taco Hemingwayem. Ujawniła, co się działo na planie teledysku

Fani Taco Hemingwaya mają powody do radości. Wkrótce ukaże się nowy album rapera. Premierę miał też jego kawałek "Gelato", do którego powstał teledysk zrealizowany nad polskim morzem. Okazało się, że wyreżyserowała go partnerka muzyka, Iga Lis. Na jej profilu na Instagramie pojawiły się ujęcia z planu.

Iga Lis na zdjęciach z Taco Hemingwayem z planu "Gelato"

Iga Lis jest córką dziennikarzy Tomasza Lisa i Kingi Rusin. Skończyła historię i stosunki międzynarodowe na prestiżowej uczelni w Londynie, jednak, jak widać, ciągnie ją do świata filmu. Z Taco Hemingwayem są parą od kilku lat. Pojawiające się doniesienia na temat ich relacji potwierdzili wspólnym zdjęciem opublikowanym w sylwestra w 2018 roku.

Para rzadko publikuje wspólne kadry i nie obnosi się z życiem prywatnym. Z okazji nowego klipu rapera, który wyreżyserowała Iga Lis, podzieliła się jednak kilkoma ujęcia z planu, na których możemy zobaczyć ich razem. Ich więcej wspólnych zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Iga Lis doczekała się wielu pochwał. "Mega klip. Gratulacje" - napisał Ralph Kaminski. "Po prostu cudo. Idealny klip do idealnego utworu", "Pięknie to wyszło. I wizualnie, i dźwiękowo" - dodają fani.

Iga Lis na domówce w objęciach Taco Hemingwaya. Rzadko pokazują takie kadry

Iga Lis o tym, jak powstał teledysk do "Gelato"

Iga Lis ujawniła, co zainspirowało ją do nakręcenia teledysku do utworu chłopaka. "Odkąd po raz pierwszy usłyszałam 'Gelato', od razu zamarzyło mi się stworzenie obrazka pod ten utwór. Byłam wtedy na początku pracy nad moim pierwszym dokumentem, który rozgrywa się nad polskim morzem, i to właśnie w tym świecie chciałam osadzić opowieść 'Gelato'. Ten klip to dla mnie podróż do czasów dziecięcej beztroski. Chyba więcej nie chcę pisać, bo jestem ciekawa tego, co wy sami w nim odnajdziecie" - napisała na Instagramie. Kinga Rusin nie kryła dumy z córki. "Iga, ależ to jest świetne! Jestem mega dumna! Z ciebie! Z was! No aż mi się oczy zaszkliły" - napisała w komentarzu.