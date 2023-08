Edward Miszczak poznał Staraka podczas kręcenia głośnego i wielokrotnie nagradzanego filmu "Bogowie". Później mężczyźni wielokrotnie spotykali się na każdym Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera w Krakowie. Oprócz wartościowej przyjaźni, Miszczak zawdzięcza Starakowi poznanie z pewną wyjątkową osobą. Całą sytuację wspominał w rozmowie z "Faktem". Więcej zdjęć Edwarda Miszczaka i Piotra Woźniaka-Staraka znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak nie zamyka drzwi przed Edwardem Miszczakiem i przyznaje: Nie mieliśmy okazji się pożegnać

Piotr Woźniak-Starak przedstawił Edwardowi Miszczakowi wyjątkową kobietę

Przy okazji czwartej rocznicy śmierci producenta, Edward Miszczak opowiedział o jego wpływie na polskie kino. "To był niesamowity facet. Nie spotkałem drugiego takiego polskiego producenta z takimi ambicjami, z takimi możliwościami, z takim oddaniem dla aktorów, reżyserów. Piotr był wielkim producentem, mimo że zrobił tylko trzy duże filmy" - powiedział w wywiadzie. Miszczak wyznał także, że to właśnie Piotr-Woźniak Starak poznał go z obecną partnerką. "To właśnie Piotr poznał mnie z moją żoną. I tak naprawdę jakieś dwa miesiące po tym spotkaniu byliśmy już bliżej ze sobą, a późnej był nasz ślub" - wyznał dyrektor programowy.

To już czwarta rocznica śmierci Piotra Woźniaka-Staraka

Producent filmowy zginął z nocy z 17 na 18 sierpnia 2019 roku koło Fuledy na jeziorze Kisajno w województwie warmińsko-mazurskim. Przyczyną zgonu, według ustaleń biegłych, były konsekwencje uszkodzenia mózgu, przypuszczalnie spowodowane przez uderzenie łopat śruby motorówki. Obecnie producent spoczywa na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Piotr Woźniak-Starak i Edward Miszczak Fot. Marek Kudelski