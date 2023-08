Sylwia Peretti podjęła ważną decyzję po śmierci syna. Pozbywa się auta. Cena zaskakuje

15 sierpnia minął miesiąc od tragicznego wypadku syna Sylwii Peretti. 24-letni Patryk pędził żółtym renault megane ulicami Krakowa. W pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem i dachował. W wypadku zginął zarówno on, jak i trzej jego koledzy. Po czasie wyszło na jaw, że wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Nie jest tajemnicą, że Sylwia Peretti nie może otrząsnąć się po tych wydarzeniach. Według medialnych doniesień, jest w fatalnym stanie, a rodzina odcięła jej dostęp do internetu w trosce o jej zdrowie. Mimo tego podjęła ważną decyzję.

Sylwia Peretti pozbywa się samochodu. Cena zaskakuje

W sieci pojawiło się ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu Sylwii Peretti. BMW M8 często pojawiało się na zdjęciach i nagraniach celebrytki na Instagramie i było pieszczotliwie określane przez nią mianem "Lucyfer". Teraz jednak Sylwia Peretti zdecydowała się pozbyć auta. "BMW M8 Idealny stan - jedyny taki egzemplarz, wielu osobom bardzo dobrze znany. (...) Już fabryczna wersja tego samochodu jest niezwykle szybka - ma 625 KM, do pierwszej setki przyspiesza w niecałe cztery sekundy. Natomiast nasze BMW M8 zostało wzmocnione do aż 825 KM, co pozwala rozpędzić się do 100 km/h w... 2,6 sekundy. Samochód ma charakterystyczny wygląd - malowanie i karbonowe dodatki" - czytamy w opisie. Okazuje się, że nie tylko Sylwia Peretti jeździła autem, ale także jej syn.

To jest auto Sylwii, już jakiś czas temu mówiła, że po trzech latach będzie chciała zmienić auto i ten moment właśnie nadszedł. Patryk jeździł nim sporadycznie, czasami zdarzyło się, że pożyczył od mamy, ale był dorosły i zarabiał i sam kupił swoje auto - powiedział menadżer celebrytki w rozmowie z "Faktem".

To, co jeszcze zwraca uwagę w ogłoszeniu, to cena. Samochód został wystawiony za 130 tysięcy złotych, a wart jest 1,2 miliona złotych. O co chodzi? Okazuje się, że to opłata wstępna do wynajmu długoterminowego z możliwością wykupu samochodu. "Na cenę składa się opłata wstępna oraz trzyletni okres leasingowania. Możliwy wykup auta po tym okresie za wcześniej uzgodnioną kwotę. Zasady Finansowania pojazdu: dokonanie opłaty wstępnej w wysokości: 130 000 zł, 36 miesięcy kredytowania pojazdu po: do uzgodnienia indywidualnie, wykup pojazdu na własność: do uzgodnienia indywidualnie" - czytamy w ogłoszeniu.

