Katie Price jest brytyjską modelką, piosenkarką i osobowością telewizyjną. Od lat poprawia urodę, a co jakiś czas raz media donoszą o jej kolejnej operacji i "nowej twarzy". Według niektórych źródeł mogła przejść nawet kilkadziesiąt zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, w których wliczone jest przynajmniej siedem operacji biustu. Na wszystkie miała wydać nawet 50 milionów euro. Brytyjska modelka jest nazywana "silikonową księżniczką". Dziś ma 45 lat i choć nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, nie poprzestaje na poprawkach u chirurga.

Zęby Katie Price sukcesywnie odpadają. Celebrytka wcześniej wstawiła licówki w Turcji

Katie Price prężnie działa w internecie, gdzie prowadzi swój podcast "The Katie Price Show". W jednym z odcinków zdradziła, że odpadł jej sztuczny ząb. "Straciłam ząb, muszę go jutro ponownie przytwierdzić" - powiedziała. To nie pierwszy raz, kiedy Price spotkała podobna historia - kilka miesięcy temu pokazała ubytek na TikToku. Modelka wstawiła licówki w jednej z klinik w Turcji, niemal całkowicie piłując przy tym swoje naturalne uzębienie, przed czym srogo przestrzegają dentyści. Zdjęcia zębów Price znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Katie Price przeszła kilkadziesiąt modyfikacji na ciele. Jak wyglądała przed laty?

Lista zabiegów, które przeszła Katie Price, nie ma końca. Celebrytka przyznaje, że dziś żałuje niektórych operacji. Ostatnio zrezygnowała z dużych, napompowanych ust, redukując ich wielkość do bardziej naturalnych rozmiarów. Jesteście ciekawi, jak Katie Price wyglądała przed laty w bardziej naturalnym wydaniu? Zajrzyjcie tutaj.

