"Dzień dobry TVN" cieszy się niesłabnącą popularnością od lat, mimo tego producenci regularnie fundują widzom zmiany, które dodatkowo przyciągają uwagę i budzą niemałe emocje. W minionym sezonie sporą sensacją było dołączenie Małgorzaty Rozenek do ekipy prowadzących. Tym razem z kolei nie dość, że Rozenek już straciła pracę, to wraz z nią czterech innych prowadzących: Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme i Agnieszka Woźniak-Starak. To jednak nie koniec zmian w "Dzień dobry TVN".

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o zwolnieniu z "Dzień Dobry TVN" i wejściu do świata polityki. "Nigdy nie nazwałabym telewizji niewierną kochanką"

Kolejne zmiany w "Dzień dobry TVN". Nowa pora emisji śniadaniówki

Jak donosi serwis Wirtualnemedia.pl, jesienią 2023 program "Dzień dobry TVN" codziennie będzie emitowany o nowej porze, czyli o 7:45, kwadrans wcześniej niż do tej pory. Godzina ta będzie stała bez względu na dzień tygodnia, co oznacza, że w weekendy program będzie można oglądać wcześniej niż konkurencyjne "Pytanie na śniadanie", które na co dzień zaczyna się co prawda o 7:30, ale już w weekendy o 7.55. W nowym sezonie występować będą jedynie trzy pary prowadzących, czyli Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński oraz Dorota Wellman i Marcin Prokop. Zmieni się też czołówka oraz wygląd studia, które jest obecnie remontowane. Wymienione zostaną meble oraz dodatki, zmieni się także układ studia.

Miszczak był szefem Rozenek. Teraz nie widzi możliwości współpracy

Nie da się ukryć, że to już spora metamorfoza, a to wciąż nie koniec, bo jak informuje serwis Wirtualnemedia.pl, na widzów czeka nowy segment, który zastąpi przegląd prasy, a na antenie pojawią się dziennikarze TVN24. "W '5 rzeczach, które musisz wiedzieć o poranku' prowadzący omówią z dziennikarzami TVN24 najważniejsze tematy, które dominują w prasie i internecie. Stałym elementem będą również dwa kolejne spotkania, podczas których komentowane będą najbardziej aktualne informacje z kraju i ze świata" - czytamy. Na antenie będzie można oglądać Radosława Mroza, Joannę Kryńską oraz Dagmarę Kaczmarek-Szałkow.

Widzowie będą mogli oglądać też kilka nowych i starych cykli. Pojawi się m.in. cykl "Dzieci nie ryby", w którym młodzi uczestnicy będą opowiadać o problemach związanych ze szkołą. Oprócz tego pojawi się cykl "Pełna chata", w którym wystąpi polsko-brytyjska rodzina Clarke'ów z 11 dziećmi.