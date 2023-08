Doda wyjawiła fanom, jakie są szczegóły jej diety. Dzięki temu i aktywności fizycznej gwiazda może chwalić się doskonałą formą. Wokalistka wyznała, że zrezygnowała z alkoholu. Nie spożywa też cukrów i mięsa. O ocenę jej menu poprosiliśmy specjalistę.

Doktor komentuje dietę Dody: Plusem jest sięganie po ryby w diecie

Michał Wrzosek to doktor dietetyki, którego profil na Instagramie obserwuje ponad 300 tysięcy użytkowników. Ekspert przyznał, że wiele wyborów dietetycznych Dody jest zasadnych. To dobrze, że wokalistka nie sięga po alkohol, fast foody czy też gazowane, słodkie napoje. Pochwalił także, że do swojego menu Doda wprowadziła ryby.

Dieta Dody jest dość restrykcyjna. Na plus na pewno jest rzadkie sięganie po alkohol. Nie ma tak naprawdę jego bezpiecznej dawki. Kolejnym plusem jest sięganie po ryby w diecie. Są one źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, o wielokierunkowym, prozdrowotnym działaniu na nasz organizm. Doda wspomniała też, że nie je fast foodów i nie pije gazowanych, słodkich napojów. Pod względem zdrowotnym, to bardzo dobrze - powiedział Michał Wrzosek w rozmowie z Plotkiem.

Michał Wrzosek Fot. Instagram.com/michal_wrzosek screen

Chcecie wyglądać jak Doda? Oto jej dieta. Lista wyrzeczeń jest długa

Doda nie je słodyczy, a owoce spożywa tylko do 14:00. Ekspert ocenia

Specjalista podkreślił jednak, że z psychologicznego punktu widzenia, warto sobie czasem pozwalać na produkty niewskazane na co dzień. Powinny być jednak okazjonalnym dodatkiem. Michał Wrzosek zauważył, że Doda spożywa owoce tylko do godziny 14:00. Wyjaśnia, że nie ma takiej potrzeby z punktu widzenia dietetyki.

Doda nie lubi słodyczy, w związku z czym ogranicza cukier do minimum, a w ramach czegoś na słodko je owoce, a dokładniej fruktozę tylko do godziny 14:00. Z dietetycznego punktu widzenia nie ma takiej potrzeby. Owoce równie dobrze możemy jeść na kolację i nic złego nam się nie stanie. Co do samego cukru, a dokładniej cukrów prostych - warto ograniczać je w diecie. Na co dzień zaś warto stawiać na węglowodany złożone, znajdujące się np. w warzywach, owocach i produktach z pełnego ziarna - podkreślił Michał Wrzosek.

Doda wyeliminowała z diety mięso. Czy to konieczne?

Michał Wrzosek skomentował także fakt, że Doda ze swojego menu wyeliminowała mięso. Według dietetyka, nie ma takiej potrzeby. Warto jednak zwrócić uwagę na to, jaki gatunek mięsa się spożywa. Odniósł się także do kwestii rezygnacji z laktozy i glutenu.

Co do mięsa zaś kobiety po 35. roku życia nie muszą z niego rezygnować, warto jednak stawiać na chude, białe gatunki, a unikać mięsa czerwonego i jego przetworów, które są potencjalnie rakotwórcze. Doda powiedziała też, że stosuje dietę bez laktozy i glutenu. Warto podkreślić, że laktozę w diecie powinniśmy ograniczać lub wyeliminować, w zależności od stopnia nietolerancji tego cukru. A co do glutenu - osoby zdrowie nie muszą ograniczać go w diecie - dodał Michał Wrzosek w rozmowie z Plotkiem.

Doda Fot. KAPiF