14 sierpnia 2023 roku doszło do wypadku samochodowego z udziałem aktorek z grupy teatralnej "Fajna Ferajna", która działa na terenie Poniatowej. Co dokładnie wiadomo o tragedii na Lubelszczyźnie? O szczegółach dowiecie się poniżej.

Tragiczny finał trzech aktorek. Pozostali uczestnicy wypadku uszli z życiem

W wypadku z udziałem dwóch pojazdów zginęły Janina Grzelak, Wanda Stawiarska i Teresa Grodzińska. To nie tylko aktorki, ale członkinie Klubu Seniora w Poniatowej oraz studentki poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czego możemy dowiedzieć się z portalu opole.24wspolnota.pl. Trzy panie wybierały się wówczas na pogrzeb. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami funkcjonariuszy do wypadku doszło, kiedy kierowca Opla Astra, który wyjechał z drogi podporządkowanej, wymusił pierwszeństwo na kierującym BMW. W pierwszym aucie siedziały trzy aktorki. Ich 77-letni kierowca trafił do szpitala w ciężkim stanie. W Oplu była jeszcze jedna kobieta, ale nie poniosła ona obrażeń. BMW kierował natomiast 23-latek. Mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów.

Tragedię trzech aktorek skomentował burmistrz Poniatowej

"Nigdy nie przypuszczaliśmy, że przyjdzie nam pożegnać się tak szybko i tak niespodziewanie. Mimo ogromnego smutku jesteśmy wdzięczni, że spotkaliśmy na swojej drodze tak ciepłe, życzliwe i pełne pozytywnej energii osoby. Ich poczucie humoru i cudowne odmienne osobowości pozostaną w naszych sercach i pamięci na zawsze" - wyznał Paweł Karczmarczyk, burmistrz.