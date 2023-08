Maryla Rodowicz powróciła ostatnio na nagrania "The Voice Senior". Praca z emerytami nie jest jednak tym razem dana wszystkim gwiazdom programu, bo na jednym z foteli trenerów nie pojawi się Piotr Cugowski. W rozmowie z Plotkiem legenda polskiej estrady nie ukrywa żalu w związku z tą sytuacją. Przypomnijmy, że dopiero co menadżer Piotra Cugowskiego tłumaczył nam, że nieobecność piosenkarza w kolejnej odsłonie show, nie wynika z jego decyzji.

Maryla Rodowicz komentuje brak Piotra Cugowskiego w "The Voice Senior"

W nowej edycji "The Voice Senior", która zadebiutuje na antenie dopiero po Nowym Roku, a której trwają już nagrania, miejsce Piotra Cugowskiego zajmuje Halina Frąckowiak. Okazuje się, że Maryla Rodowicz bardzo ceniła współpracę z synem lidera Budki Suflera i zmiany w programie nie są jej do końca na rękę, czego nawet nie stara się ukrywać.

Bardzo żałuję, że nie ma Piotra w nowym składzie 'The Voice Senior". Mieliśmy super kontakt i Piotr był moim wsparciem - powiedziała Plotkowi Maryla Rodowicz.

Piotr Cugowski, Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik KAPiF.pl / KAPIF.pl

To w TVP zrezygnowano z udziału Piotra Cugowskiego

Początkowo wszystko wskazywało na to, że Piotr Cugowski pojawi się w nowej edycji "The Voice Senior". Gdy w lutym skończyła się czwarta odsłona programu, piosenkarz, który polubił pracę trenera, napisał na Instagramie: "Dziękuję za wspólne tygodnie przed telewizorami. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnej edycji". Co więc poszło nie tak? "Piotr dostał zaproszenie do kolejnej edycji 'The Voice Senior', lecz finalnie TVP zrezygnowała z jego udziału. Bez wyjaśnienia" - tłumaczył Plotkowi Maciej Durczak. Ostatecznie poza Rodowicz i Frąckowiak do show powrócił Tomasz Szczepanik. Na czerwonym fotelu trenera pojawi się też Alicja Węgorzewska.

Halina Frąckowiak cieszy się z nowego wyzwania