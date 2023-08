Aldona Orman przez lata kojarzona była z długimi blond włosami, w których można ją oglądać w "Klanie". Tymczasem gdy aktorka pojawiła się 17 sierpnia (czwartek) na prezentacji jesiennej oferty programowej TVP, okazało się, że po jej charakterystycznej fryzurze nie został ani ślad. Można było odnieść wrażenie, że skróciła mocno włosy i zafarbowała je na ciemny brąz. Nic bardziej mylnego, co zdradziła przed kamerą Plotka.

Aldona Orman zdradza, dlaczego zmieniła fryzurę

W rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem, Aldona Orman wyznała, że chciała jesienią zaskoczyć widzów. Jej nowa fryzura, którą zaprezentowała po raz pierwszy publicznie na czerwonym dywanie ramówkowym, powstała tylko na potrzeby kolejnych wyzwań aktorskich. Niedługo będzie ją można oglądać w niej m.in. w "Komisarzu Alexie", gdzie Orman bardzo zależało, by nie przypominać Barbary Mileckiej z "Klanu".

To jest peruka. Grałam w tej peruce ostatnio w "Komisarzu Alexie", zupełnie inną postać, bardzo tajemniczą. Na co dzień jestem blondynką, w takich włosach, w jakich gram w "Klanie" - powiedziała Plotkowi Aldona Orman.

Przy okazji aktorka rozwinęła temat zmiany wizerunku. "Metamorfoza to pomysł do nowej roli, żeby nie wyglądać tak, jak w innym serialu. Gram teraz w kilku produkcjach i bardzo mi zależy, żeby w każdej z tych produkcji wyglądać inaczej. Dbam o to, by te role się nie powielały, żeby nie być Aldoną Orman, która przechadza się po różnych serialach i coś tam gra, tylko żeby stworzyć zupełnie inny wizerunek i pokazać się widzom z innej strony. W 'Klanie' Barbara dalej będzie blondynką" - wyznała nam aktorka.

Spodobała się jej praca w "Komisarzu Alexie"

Praca na planie "Komisarza Alexa" była dla Aldony Orman przyjemnością nie tylko przez wzgląd na odmienienie wizerunku. "Pies, który gra Alexa - ten, który był akurat wtedy na planie, bo tam jest kilka psów w tej roli - tak bardzo się do mnie przywiązał, że w ogóle nie chciał być z komisarzem, tylko biegał cały czas za mną. On jest bardzo ciężki, a tak się do mnie przytulał, tak się wtulał, mocno się przyciskał. Bardzo dobry kontakt z nim nawiązałam" - cieszy się aktorka. Jej zdjęcia w nowej fryzurze - jak i poprzedniej - znajdziesz w galerii na górze strony.

Aldona Orman Fot. Kapif.pl