Aktor TVP wsparł społeczność LGBT na ramówce stacji. Wyjaśnił, dlaczego to zrobił

Jacek Knap to aktor znany z takich produkcji jak "Zawsze warto", "O mnie się nie martw" oraz "Komisarz Alex". W związku z tym, że jest gwiazdorem TVP, pojawił się na jesiennej ramówce stacji. Przybył na wydarzenie w beżowym komplecie, który przełamał tęczowym akcentem. Aktor postanowił wyjaśnić, dlaczego postawił na taki dodatek.

REKLAMA

Zobacz wideo Kuba Wesołowski organizuje duże show coachingowe. Wśród mówców Anna Lewandowska i Łukasz Jakóbiak

Jacek Knap z tęczą na ramówce TVP. Dlaczego?

Aktor postanowił ożywić monochromatyczną stylizację za pomocą T-shirtu z wizerunkiem Davida Bowiego, którego bardzo ceni. To jednak nie wokalista, a tęczowa przypinka widoczna na odzieży Knapa wywołała poruszenie w sieci. Gwiazdor TVP wyjaśnił ten krok w rozmowie z Plejadą.

Lubię tak. Stwierdziłem, że czemu nie? Bardzo lubię Bowiego — to jest świetna płyta, polecam, jeśli ktoś nie zna, a tęczowa flaga jest z pałacem kultury. Mam pałac kultury wytatuowany na żebrach, ale tego nie zobaczycie w tym momencie - wyznał Knap, po czym dodał, że od zawsze wspiera LGBT+.

Jacek Knap KAPiF.pl / KAPIF.pl

Jacek Knap opowiedział na ramówce nie tylko o swoim stroju, ale także o serialu

"Komisarz Alex". Tytułowy piesek znowu będzie miał nowego pana. Wiemy, dlaczego

Angaż w produkcji "Komisarz Alex" to niemałe wyzwanie dla aktora. "Okazuje się, że jak się gra z psem, to gra się w takim trójkącie. Za kamerą, za operatorem stoi jeszcze treser - w zasadzie cały czas muszę być czujny na komendy, które padają za kamerą, żeby komendy się nie nakładały na dialogi i żeby pies wykonywał swoje zadanie na scenie, ale po kilkudziesięciu dniach zdjęciowych jestem w stanie powiedzieć, że też się czegoś nauczyłem w pracy z psem i to była przyjemna współpraca" - oznajmił Knap. Co ciekawe, aktor nosi często nosi przy sobie psie smakołyki. Po zdjęcia Knapa zapraszamy do galerii.