Gwiazdy tłumnie przybyły na przedstawienie jesiennej ramówki TVP. Wypatrzyliśmy m.in. Sandrę Kubicką, Izabellę Krzan, Idę Nowakowską, Edytę Herbuś, Justynę Steczkowską czy Viki Gabor. Karolina Domaradzka surowo oceniła jednak modowe wybory celebrytów. Ekspertka modowa w rozmowie z Plotkiem wyznała, że ciężko było jej wybrać udaną stylizację.

REKLAMA

Zobacz wideo dKarolina Domaradzka odnosi się do krytyki butów Blanki Lipińskiej

Ida Nowakowska w kowbojskim wydaniu. "Nie ma tam za grosz stylu"

Ida Nowakowska na ściance pojawiła się w skórzanych spodniach, kowbojkach i w kapeluszu. Według Karoliny Domaradzkiej całość była przesadzona i nietrafiona. Stylistka zarzuciła prezenterce TVP brak modowego wyczuciu. Stylizację porównała do koncertu country w Mrągowie.

Stylizacja Idy Nowakowskiej to nie jest modowa stylizacja kowbojska, bo jest zbyt przesadzona, zbyt dosłowna. Nie ma tam za grosz stylu. To nawet nie jest Coachella, to jest stylizacja na koncert muzyki country i to nie w Stanach Zjednoczonych, tylko w Mrągowie. To nie ma nic wspólnego z modą. Nie w ten sposób nosimy styl kowbojski, to jest przebranie - uznała Karolina Domaradzka w rozmowie z Plotkiem.

Ida Nowakowska Fot. KAPiF

Ramówka TVP. Kubicka ograła trudny kolor, ale patrzymy na turkusową Kaczorowską

Herbuś jak na Sylwestra w '89? "Tu nie mamy w ogóle o czym rozmawiać"

Jeszcze bardziej oberwało się Edycie Herbuś. Domaradzka stwierdziła, że stylizacja celebrytki pasowała bardziej na sylwestrową zabawę w latach 80. Dodała, że o żadnej modzie nie może być tu mowy.

Stylizacja Edyty Herbuś to stylizacja jak na Sylwestra '89. Tu nie mamy w ogóle o czym rozmawiać. To się nie powinno było nigdy wydarzyć - stwierdziła Karolina Domaradzka.

Edyta Herbuś Fot. KAPiF

Steczkowska w modnej panterce. Udana stylizacja? A skąd!

Karolinie Domaradzkiej nie przypadła też do gustu stylizacja Justyny Steczkowskiej. Piosenkarka postawiła na panterkę. Według stylistki inspiracją była tu kolekcja Saint Laurent. Niestety pomimo dobrych wzorców jurorka "The Voice of Poland" nie ustrzegła się modowej wpadki.

Stylizacja Justyny Steczkowskiej to jest przykład jak nie inspirować się wielkimi domami mody. Ta inspiracja ewidentnie płynie z bardzo popularnej ostatnio kolekcji Saint Laurent. To się nie klei. To nie ma nic wspólnego ze stylem i elegancją. Wygląda bardzo przaśnie. Nie znaczy to, że sam wzór w panterkę jest zły. Można go ograć w fajny sposób, ale tutaj się nie udało.

Justyna Steczkowska Fot. KAPiF