Jesień już za rogiem, a wraz z nią kolejne odsłony programów, nowe sezony seriali, a także nowości, które zagoszczą już niebawem w telewizorach. 17 sierpnia odbyła się prezentacja ramówki TVP, która przyciągnęła największe gwiazdy stacji. Licznie zgromadziły się na ściance i zapozowały przed fotoreporterami. Pisaliśmy o Małgorzacie Tomaszewskiej, która w obcisłej sukience podkreśliła ciążowy brzuch. Uwagę zwróciła także Sandra Kubicka z plisowaną spódniczką mini. Na najbardziej wystrzałową stylizację zdecydowała się jednak Justyna Steczkowska.

Zobacz wideo Justyna Steczkowska o dzieciach. Kto idzie w jej ślady, a kto się buntuje?

Ramówka TVP. Justyna Steczkowska cała w panterkę. Spójrzcie na ten kaptur!

Justyna Steczkowska zasiądzie w fotelu jurorskim programu "The Voice". Piosenkarka na ramówkę TVP wybrała długą kreację w panterkę. Co więcej, zaprezentowała się w trzech odsłonach - z gwiazdorskimi okularami, w kapturze oraz z rozpuszczonymi, falowanymi włosami. Artystka prezentowała się znakomicie. Wejdźcie do galerii, aby zobaczyć nieskazitelną fryzurę Steczkowskiej.

Justyna Steczkowska fot. KAPiF

Justyna Steczkowska ostatnio bawi się stylizacjami

Justyna Steczkowska w ostatnim czasie lubi wyraziste kreacje. Choć prace nad "The Voice of Poland" TVP wciąż trwają, to gwiazda nie zapomia - mimo obowiązków zawodowych - o swoich fanach. Niedawno wstawiła na Instagram zdjęcie w stylizacji, którą założyła na planie talent show. Czarne, kosmiczne okulary, top składający się z kilku czarnych pasków i lateksowe rękawiczki - Steczkowska pokazała, że w odważnej odsłonie również jej do twarzy. Pomalowała przy tym usta na intensywny, różowy kolor i związała włosy w nowoczesny kok. "Jest to jedna z pani najbardziej sexy i jednocześnie najbardziej światowych stylizacji ever! Po prostu ogień!" - czytaliśmy w komentarzach.

