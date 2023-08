Viki Gabor na ramówce TVP. Nie było jej w tym gorąco? Jest dość mrocznie

Viki Gabor dorasta na oczach milionów widzów. Karierę zaczynała w programie "The Voice Kids". Jednak to udział w eurowizyjnej "Szansie na sukces" i wygrana w Eurowizji Junior z piosenką "Superhero" przyniosła jej ogromną sławę. Od tego czasu jest obecna w polskim show-biznesie. Powstał nawet serial dokumentalny o młodej gwieździe. 10 lipca wokalistka skończyła 16 lat. W czwartek pojawiła się na ramówce TVP.

Viki Gabor na ramówce TVP. Nie jest jej gorąco?

Młoda wokalistka pomimo upałów, które nagle wróciły do Polski, postawiła na dość ciężki outfit. Na ściance pozowała w długich spodniach, które imitują skórę, krótkim topie bez ramiączek i dżinsowej, krótkiej kurtce. Na stopach miała ciężkie, czarne buty na obcasie. Stylizacje uzupełniały metaliczne, długie paznokcie, pierścionki, duże kolczyki koła i liczne naszyjniki. Viki Gabor zostawiła ciemne włosy rozpuszczone. Oczy miała mocno podkreślone cieniami i eyelinerem, a usta w kolorze nude. Więcej zdjęć Viki Gabor z eventu znajdziecie w galerii u góry strony.

Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią kolejne odsłony programów, nowe sezony seriali, a także nowości, które pojawią się już niebawem w telewizyjnej ramówce. 17 sierpnia odbyła się ramówka TVP. Stacja zaprezentowała plany na najbliższą jesień. Co zobaczymy na antenie, a czego nie? Wiadomo już, że nadawca publiczny zrezygnował z trzeciej edycji "You can dance - nowa generacja". Jednak jak zapewnia TVP, dadzą coś w zamian. "TVP szykuje wielką niespodziankę dla widzów, ale szczegóły chce ogłosić na ramówce. Będzie sporo zmian i sporo zaskoczeń" - mówiła osoba ze stacji.