Patrycja Tuchlińska wraca z wakacji prywatnym samolotem. Szampan i luksusy

Patrycja Tuchlińska w sierpniu wybrała się na wakacje do Rumunii. Czas spędzała z partnerem, synem i przyjaciółką. 28-latka od pięciu lat związana jest ze starszym o 50 lat miliarderem Józefem Wojciechowskim. W 2021 roku na świat przyszedł ich syn. Na Instagramie chętnie dzieli się kadrami luksusowego życia. Mieszkają w pięknej willi, jeżdżą drogimi samochodami, zwiedzają najlepsze kurorty i hotele. Także powroty są z pompą.

Patrycja Tuchlińska z wakacji wraca prywatnym samolotem

Od kilku dni partnerka miliardera na Instagramie relacjonowała wakacje w Rumunii. Wybrała się do Bukaresztu. Początkowo na relacjach było widać tylko jej przyjaciółkę i syna. Spekulowano, że wyjechała bez partnera. Jednak Józef Wojciechowski był obecny. Jedynie nie był skory do zdjęć. Wszystko, co dobre musi się skończyć. Wakacje również dobiegły końca. Wracali jednak w prawdziwych luksusach. Na lotnisku czekał na nich prywatny samolot z obsługą. W środku Tuchlińska z przyjaciółką poczęstowały się szampanem. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii u góry strony.

Patrycja Tuchlińska wraca z wakacji prywatnym samolotem Fot. @patrycja.tuchlinska

Tuchlińska żyje w luksusie. Tak mieszka z miliarderem

Bajkowa willa zakochanych, znajduje się nad Zalewem Zegrzyńskim. Niektórzy porównują dom Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego do posiadłości bohaterów "Dynastii". Tak jak było to u nich, tak i u Wojciechowskiego są wielkie okna, ogromne przestrzenie czy jasne balustrady. W domu znajduje się nieskończona ilość pokojów, w których są piękne antyki. Gości tuż przed drzwiami do środka witają egzotyczne palmy. W salonie wzrok przykuwa kominek, okazałe schody, ogromny żyrandol, dużo obrazów i piękna zieleń. Więcej o willi rodziny przeczytacie TUTAJ.