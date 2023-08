Cristiano Ronaldo od 2016 roku związany jest z Georginą Rodriguez. Para wspólnie wychowują piątkę dzieci, w tym dwójkę własnych. Na początku roku Ronaldo przeszedł do saudyjskiego klubu Al-Nassr. Oznaczało to przeprowadzkę do stolicy kraju Rijad. Partnerka piłkarza jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 50 milionów użytkowników. Chętnie dzieli się luksusowym życiem u boku jednego z najlepszych sportowców na świecie. Tym razem poszli do luksusowego kina i na zakupy.

Cristiano Ronaldo spędza czas z rodziną. Jest luksusowo

Dzięki aktywności Georginy Rodriguez w mediach mamy wgląd w to, jak wygląda nadzwyczajne życie całej rodziny. Cristiano Ronaldo jest bardzo zajętym sportowcem, jednak jak tylko znajdzie wolną chwilę spędza czas z najbliższymi. Ostatnio wybrali się na zakupy do centrum handlowego, gdzie oglądali zabawki dla dzieci. Później poszli do kina z czwórką starszych pociech. To jednak nie byle jakie kino. Reklamuje się jako "najbardziej luksusowym na świecie". Po zdjęciach, które opublikowała Georgina, nie możemy się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Miejsce oferuje prywatne sale, w których zamiast foteli są dmuchane, ogromne leżanki, a także baseny z kulkami do zabawy dla dzieci, które mogą się troszkę nudzić podczas długiego seansu. "Zakupy i kino razem z moim życiem" - podpisała post Georgina. Więcej rodzinnych zdjęć znajdziecie w galerii u góry strony.

Ronaldo i Georgina wygrzewają się na plaży. Nie przejmują się plotkami

Cristiano Ronaldo nie śpieszy się do ożenku

Nieustannie pojawiają się plotki na temat kryzysu w relacji pary. Oni jednak nieustannie je dementują. Georgina Rodriguez kilkukrotnie wspominała, że nie miałaby nic przeciwko małżeństwu. Problem pojawił się, kiedy piłkarz zmieniał klub z europejskiego Manchesteru United na arabski Al Nassr z siedzibą w Arabii Saudyjskiej. Lokalne prawo zabrania niezamężnej parze mieszkać razem. Jednak wykupienie Cristiano Ronaldo musiało zawierać w kontrakcie dodatkową pozycję, która gwarantowała parze bezkarność pod tym względem.