W środę, 16 sierpnia, Karolina Pisarek obchodziła 26. urodziny. Modelka mogła liczyć na życzenia od bliskich osób, a szerokim echem odbiły się szczególnie te od męża Rogera. Ukochany Karoliny Pisarek wspomniał w nich m.in. o toksycznych osobach. "Miłości, życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin! Życzę ci, żebyś spełniła wszystkie swoje marzenia, nawet te, które wydają się być absurdalne i nieosiągalne, bo jak ktoś ma je spełnić, to właśnie ty! Tym bardziej jak nie otaczasz się już toksycznymi i niewdzięcznymi osobami! Jesteś wzorem do naśladowania i wielką motywacją dla mnie. Zawsze walcz o swoje i wiedz, że stoję za tobą murem na zawsze. Wybrałem to zdjęcie, bo uwielbiam widzieć cię szczęśliwą, uśmiechniętą i nie ma dla mnie nic ważniejszego na tym świecie" - napisał. Nie wiadomo, kogo autor miał na myśli, ale pewne jest, że pod koniec czerwca Karolina Pisarek zakończyła swoją współpracę z wieloletnią menadżerką, Małgorzatą Leitner. Ta mimo tego nie zapomniała o byłej podopiecznej i również złożyła jej życzenia.

Małgorzata Leitner złożyła urodzinowe życzenia Karolinie Pisarek. Pogodziły się?

Nie da się ukryć, że zwykle kolejne współprace Małgorzaty Leitner z gwiazdami kończą się z wielkim hukiem lub skandalem. Tym razem dość długo mówiło się o ochłodzeniu stosunków pomiędzy Leitner a Pisarek, które wcześniej były ze sobą bardzo blisko - razem imprezowały czy wyjeżdżały na wakacje. Kilka tygodni temu nagle jednak Karolina Pisarek ogłosiła zakończenie współpracy.

Karolina Pisarek zawiedziona postawą Małgorzaty Leitner. "Jest mi źle"

Z dniem 19.06 br. zakończyłam wieloletnią współpracę z agencją Avant, tym samym współpracę z menadżerką Małgorzatą Leitner. Nie komentując publicznie przyczyn naszego rozstania, pragnę przekazać, aby ws. biznesowych kontaktować się pod wskazany w instagramowym bio e-mail - można przeczytać w oświadczeniu - napisała w oświadczeniu.

Teraz jednak Małgorzata Leitner zaskoczyła. W dniu urodzin Karoliny Pisarek opublikowała kompilację nagrań modelki i złożyła jej życzenia. Nie wiadomo jednak, czy był to tylko miły gest, czy znak, że kobiety odświeżyły swoje stosunki i znów zbliżyły się do siebie? Być może niedługo się dowiemy. Zdjęcia modelki i jej menadżerki znajdziecie w naszej galerii.

Karolina Pisarek instagram/gosialeitner

Joanna Krupa ostrzegała Karolinę Pisarek

Małgorzata Leitner kiedyś współpracowała z Joanną Krupą. Okazuje się, że gwiazda "Top Model" ostrzegała młodą modelkę przed współpracą z menadżerką. Sama oskarżała ją o oszustwo finansowe i przejęcie kontroli nad jej karierą. "Ja jej swoje powiedziałam. Wiedziała, co ja przechodziłam. No ale sama decydowała..." - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem pod koniec lipca.